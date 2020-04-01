Євробачення: з'явилася цікава інформація щодо України

Організатори Євробачення 2020 влаштують альтернативний варіант прямоефірного концерту - домашні концерти Євробачення на YouTube. Стартує новий формат пісенного конкурсу 3 квітня і буде транслюватися кожної п’ятниці. За попередньою інформацією представники від України гурт Go_A візьмуть у ньому участь у травні.

У кожному епізоді домашніх концертів Євробачення покажуть відеоролики з учасниками минулих конкурсів Євробачення й цьогорічними представниками. Артисти виконають власну пісню та кавер-версію іншого хіта Євробачення.

Обиратимуть кавер-пісні голосуванням у соціальних мережах: Facebook, Instagram та Twitter - запропонувавши чотири можливі варіанти, які визначить сам виконавець. Українці також зможуть проголосувати за кавер-пісню, яку виконає гурт Go_A.

Європейська мовна спілка вважає, що в такий час особливо потрібен новий майданчик для обміну музикою. Отож учасники Євробачення долучаться до артистів, які публікують живу музику в соціальних мережах, записуючи улюблені пісні Євробачення для шанувальників у себе вдома.

Нагадаємо, що Європейська мовна спілка ухвалила рішення просувати цьогорічних учасників Євробачення 2020 та їхні пісні на своїх платформах. Проте на Євробаченні 2021 учасники мають представити нові пісні.