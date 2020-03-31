Евровидение 2020: в сети покажут онлайн-концерты участников

Евровидение 2020 отменили (фото: УНИАН)

Зрители смогут увидеть онлайн-выступления участников музыкального конкурса

Евровидение 2020 отменили из-за коронавируса, но организаторы конкурса решили приподнести поклонникам приятный сюрприз и показать выступления участников онлайн. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса и в Twitter.

Так называемые домашние выступления артистов будут появляться на официальном канале YouTube конкурса.

В каждом выпуске ​​домашних концертов Евровидения будут представлены несколько артистов, которые были частью семьи конкурса на протяжении многих лет, включая участников 2020 года. Каждый артист исполнит собственную песню и кавер-версию другого хита Евровидения. Первый эпизод появится на YouTube в пятницу, 3 апреля.

За кавер-версии поклонники будут отдавать свои голоса онлайн.

Первым выступит 3 апреля Райан О'Шонесси из Ирландии, который представлял страну на Евровидении-2018. Проголосовать за композицию в исполнении Райана можно будет в Twitter.

Напомним, международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 должен был состояться в нидерландском городе Роттердам.

Напомним, Украину в этом году на Евровидение должна была представлять фольклорная группа Go_A.