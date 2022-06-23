Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине: в EBU объяснили решение

Почему Украина не сможет принять Евровидение 2023

В заявлении Европейского вещательного союза говорится о том, что организация "полностью понимает разочарование, с которым было встречено объявление, что песенный конкурс Евровидение 2023 не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года".

"Решение руководствовалось ответственностью Европейского вещательного союза по обеспечению выполнения условий для обеспечения безопасности всех, кто работает и участвует в мероприятии", - отметили организаторы, добавив, что речь идет о безопасности более 10 тысяч задействованных в проведении конкурса людей, а также по меньшей мере 30 тысяч меломанов со всего мира.

"Их безопасность и благополучие - наша главная задача", - объяснили организаторы.

Также в EBU обратили внимание на то, что согласно правилам конкурса его можно перенести в другую страну, если присутствуют форс-мажорные ситуации, в частности - продолжающаяся война.

Организаторы опасаются воздушных атак со стороны российского агрессора, которые могут повлечь значительные потери.

"Согласно вердиктам независимых экспертов по вопросам безопасности, риск массовых жертв в результате продолжающегося конфликта "высок", - говорят в EBU.

"Мы также обратили внимание на комментарии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что война в Украине "может занять годы", - добавили в союзе.

"Мы также обратили внимание на то, что, по нашей текущей информации, в течение 2023 года в Украине не планируется никаких крупных международных концертных мероприятий", - ноют организаторы Евровидения.

Где же пройдет Евровидение 2023?

Интересно, что Евровидение 2023 не сможет пройти даже в Польше или же другом соседнем с Украиной государстве. По мнению организаторов конкурса, "технические характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не соответствуют требованиям".

Таким образом Европейский союз радиовещания и телевидения "с сожалением принял решение перенести событие в другую страну и продолжит дискуссии относительно поиска подходящего места для Евровидения в следующем году".

"Мы будем рады продолжать сотрудничество с UA:Суспільним по всем этим вопросам", - резюмировали организаторы песенного действа.

Скандал вокруг Евровидения 2023

Напомним, недавно решение EBU о переносе конкурса в Великобританию вызвало большой резонанс в обществе.

В частности, организаторы конкурса обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

В сообщении Европейского вещательного союза говорится, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине из-за войны.

Поэтому EBU начнет переговоры с британским BBC о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве.

Отметим, что английский певец Сэм Райдер с песней Space Man набрал 466 баллов и занял второе место.

Украинская сторона опротестовала такое решение. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что Украина будет требовать пересмотра решения Европейского вещательного союза относительно невозможности проведения Евровидения 2023 на украинской территории и переноса конкурса в Великобританию.

Он обнародовал совместное заявление с Олегом Псюком (Kalush Orchestrа), победительницей Евровидения-2004 Русланой Лыжичко и председателем правления АО "НСТУ" Николаем Чернотицьким.

По словам Ткаченко, Украину поставили перед фактом, и никаких переговоров не было. Он добавил, что все условия и гарантии "по нормам безопасности" предоставлены, как и вероятные места для проведения конкурса.

Даже Борис Джонсон заявил, что именно наша страна должна принимать Евровидение 2023. Он говорил, что конкурс можно провести в любом безопасном городе Украины.