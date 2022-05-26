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Евровидение 2023 может состояться в Киеве. Готова ли столица провести международный конкурс

Готов ли Киев принять Евровидение в 2023 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra принес Украине победу на Евровидении 2022, а это значит, что следующий конкурс должен состояться в нашей стране.

Евровидение в Киеве уже проводили ранее - в 2017 году, после победы на конкурсе Джамалы. Власти столицы готовы провести Евровидение 2023 в Киеве, но ждут решения от организаторов.

Об этом рассказал первый заместитель КГГА Николай Поворозник в комментарии для издания "Сегодня".

Украинская группа KALUSH Orchestra победила на Евровидении в Турине, а значит следующий песенный конкурс должен пройти в Украине. Но из-за войны, которую развязала РФ против нашей страны, пока до конца неясно, как и где будут проводить следующее Евровидение.

Как рассказал Николай Поворозник, столичные власти готовы принять Евровидение 2023. Тем более, что опыт уже есть. Конкурс Евровидение проводили в Украине дважды - в 2005 году в помещении Дворца спорта, а в 2017 - в Международном выставочном центре на Броварском проспекте.

"Для проведения "Евровидения" есть соответствующая процедура. В Украину должны приехать организаторы песенного конкурса. Они оценят обстановку и примут решение, где именно проводить конкурс. Что касается города Киева, то у нас "Евровидение" уже проходило дважды.

Город показал свои возможности – мы можем проводить такие масштабные мероприятия. И если выбор организаторов будет на Киеве, то мы сделаем это в третий раз. Но для этого есть много составляющих. Одна из основных - это безопасность, а также международное транспортное сообщение", - объяснил первый заместитель КГГА.

Он добавил, что вопрос с выбором города для проведения Евровидение 2023 сейчас полностью зависит от организаторов конкурса.

"Мы готовы провести "Евровидение". Для этого у нас подготовлена вся инфраструктура. Думаю, строить что-то новое нецелесообразно, будем ориентироваться на то, что у нас уже есть - за год, в теперешних условиях, строить что-то новое довольно сложно. Если нам доверят проведение организаторы, то мы проведем конкурс на высоком международном уровне", - утверждает Поворозник.

Напомним, ранее мы писали о том, KALUSH Orchestra предложили провести Евровидение не в столице.

А также рассказывали о том, какие есть еще варианты в Украине для проведения Евровидение 2023.

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Евровидение