Евровидение 2023 может состояться в Киеве. Готова ли столица провести международный конкурс

Украинская группа KALUSH Orchestra победила на Евровидении в Турине, а значит следующий песенный конкурс должен пройти в Украине. Но из-за войны, которую развязала РФ против нашей страны, пока до конца неясно, как и где будут проводить следующее Евровидение.

Как рассказал Николай Поворозник, столичные власти готовы принять Евровидение 2023. Тем более, что опыт уже есть. Конкурс Евровидение проводили в Украине дважды - в 2005 году в помещении Дворца спорта, а в 2017 - в Международном выставочном центре на Броварском проспекте.

"Для проведения "Евровидения" есть соответствующая процедура. В Украину должны приехать организаторы песенного конкурса. Они оценят обстановку и примут решение, где именно проводить конкурс. Что касается города Киева, то у нас "Евровидение" уже проходило дважды.

Город показал свои возможности – мы можем проводить такие масштабные мероприятия. И если выбор организаторов будет на Киеве, то мы сделаем это в третий раз. Но для этого есть много составляющих. Одна из основных - это безопасность, а также международное транспортное сообщение", - объяснил первый заместитель КГГА.

Он добавил, что вопрос с выбором города для проведения Евровидение 2023 сейчас полностью зависит от организаторов конкурса.

"Мы готовы провести "Евровидение". Для этого у нас подготовлена вся инфраструктура. Думаю, строить что-то новое нецелесообразно, будем ориентироваться на то, что у нас уже есть - за год, в теперешних условиях, строить что-то новое довольно сложно. Если нам доверят проведение организаторы, то мы проведем конкурс на высоком международном уровне", - утверждает Поворозник.