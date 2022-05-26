Євробачення 2023 може відбутися в Києві. Чи готова столиця провести міжнародний конкурс

Українська група KALUSH Orchestra перемогла на Євробаченні в Турині, а значить наступний пісенний конкурс повинен пройти в Україні. Але через війну, яку розв'язала РФ проти нашої країни, поки до кінця неясно, як і де будуть проводити наступне Євробачення.

Як розповів Микола Поворозник, столична влада готова прийняти Євробачення 2023. Тим більше, що досвід вже є. Конкурс Євробачення проводили в Україні двічі - у 2005 році в приміщенні Палацу спорту, а у 2017 - в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті.

"Для проведення "Євробачення" є відповідна процедура. В Україну мають приїхати організатори пісенного конкурсу. Вони оцінять обстановку і приймуть рішення, де саме проводити конкурс. Що стосується міста Києва, то у нас "Євробачення" вже проходило двічі.

Місто показало свої можливості - ми можемо проводити такі масштабні заходи. І якщо вибір організаторів буде на Києві, то ми зробимо це втретє. Але для цього є багато складових. Одна з основних - це безпека, а також міжнародне транспортне сполучення", - пояснив перший заступник КМДА.

Він додав, що питання з вибором міста для проведення Євробачення 2023 зараз повністю залежить від організаторів конкурсу.

"Ми готові провести "Євробачення". Для цього у нас підготовлена вся інфраструктура. Думаю, будувати щось нове недоцільно, будемо орієнтуватися на те, що у нас вже є - за рік, в теперішніх умовах, будувати щось нове досить складно. Якщо нам довірять проведення організатори, то ми проведемо конкурс на високому міжнародному рівні", - стверджує Поворозник.