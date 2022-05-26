Євробачення 2023 може відбутися в Києві. Чи готова столиця провести міжнародний конкурс

KALUSH Orchestra приніс Україні перемогу на Євробаченні 2022, а це означає, що наступний конкурс має відбутися в нашій країні.
Євробачення в Києві вже проводили раніше - у 2017 році, після перемоги на конкурсі Джамали. Влада столиці готова провести Євробачення 2023 в Києві, але чекає рішення від організаторів.
Про це розповів перший заступник КМДА Микола Поворозник у коментарі для видання "Сьогодні".
Українська група KALUSH Orchestra перемогла на Євробаченні в Турині, а значить наступний пісенний конкурс повинен пройти в Україні. Але через війну, яку розв'язала РФ проти нашої країни, поки до кінця неясно, як і де будуть проводити наступне Євробачення.
Як розповів Микола Поворозник, столична влада готова прийняти Євробачення 2023. Тим більше, що досвід вже є. Конкурс Євробачення проводили в Україні двічі - у 2005 році в приміщенні Палацу спорту, а у 2017 - в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті.
"Для проведення "Євробачення" є відповідна процедура. В Україну мають приїхати організатори пісенного конкурсу. Вони оцінять обстановку і приймуть рішення, де саме проводити конкурс. Що стосується міста Києва, то у нас "Євробачення" вже проходило двічі.
Місто показало свої можливості - ми можемо проводити такі масштабні заходи. І якщо вибір організаторів буде на Києві, то ми зробимо це втретє. Але для цього є багато складових. Одна з основних - це безпека, а також міжнародне транспортне сполучення", - пояснив перший заступник КМДА.
Він додав, що питання з вибором міста для проведення Євробачення 2023 зараз повністю залежить від організаторів конкурсу.
"Ми готові провести "Євробачення". Для цього у нас підготовлена вся інфраструктура. Думаю, будувати щось нове недоцільно, будемо орієнтуватися на те, що у нас вже є - за рік, в теперішніх умовах, будувати щось нове досить складно. Якщо нам довірять проведення організатори, то ми проведемо конкурс на високому міжнародному рівні", - стверджує Поворозник.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, KALUSH Orchestra запропонували провести Євробачення не в столиці.
А також розповідали про те, які є ще варіанти в Україні для проведення Євробачення 2023.