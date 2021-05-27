Внезапно: Евровидение 2021 получит продолжение

Отмечается, что на официальном канале конкурса будут опубликованы видео с выступлениями конкурсантов, которые те записали на случай ограничений из-за коронавируса (было создано целых два специальных онлайн-шоу).

Ролики с выступлениями полуфиналистов покажут 28 мая, а с финалистами - 29 мая.

Ведущей этого необычного концерта станет финская певица Криста Сиегфрид.



Как известно, украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней "Shum" в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в результате заняла 5 место. Украинцы получили 364 балла: 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.