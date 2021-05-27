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Несподівано: Євробачення 2021 отримає продовження

Автор: Styler

Євробачення 2021 пройшло в Роттердамі і переможцем стала рок-група з Італії Maneskin. Тепер пісенний конкурс вирішили продовжити у форматі онлайн.

Про це організатори пісенного заходу повідомили на своєму YouTube-каналі.

Відзначається, що на офіційному каналі конкурсу будуть опубліковані відео з виступами конкурсантів, які ті записали на випадок обмежень через коронавірус (було створено цілих два спеціальних онлайн-шоу).

Ролики з виступами півфіналістів покажуть 28 травня, а з фіналістами - 29 травня.

Ведучою цього незвичайного концерту стане Фінська співачка Кріста Сієгфрід.


Як відомо, українська група Go_A, яка яскраво виступила з піснею "Shum" у фіналі і зірвала шквал оплесків у залі, в результаті посіла 5 місце. Українці отримали 364 бали: 97 балів від національного журі та 267 балів від глядачів.

Раніше ми писали, що стали відомі дата і місце проведення Дитячого Євробачення 2021.

Також нагадаємо, солістка Go_A Катерина Павленко розповіла, з ким з учасників Євробачення 2021 вона здружилася.

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