Детское Евровидение 2021: стала известна дата и место проведения конкурса
Детское Евровидение 2021 пройдет в Париже в воскресенье, 19 декабря. Песенный конкурс для детей состоится в концертном зале La Seine Musicale, который находится на острове Сегин.
Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.
"Это одно из самых впечатляющих и красивых мест в Европе, и с момента открытия в 2017 году оно быстро превратилось в культовое культурное заведение, стремящееся донести всю музыку до всех зрителей", - говорится в сообщении.
Слоган конкурса - "Представляй" ("Imagine"). Данный слоган выбран по нескольким причинам. В первую очередь, за отголоски песни Валентины, выигравшей в прошлом году детское Евровидение в Варшаве.
Это также основа творения, побуждения к мечте. Это игровая площадка для построения лучшего мира.
"Сила воображения безгранична, особенно для детей. И это то, что нам сегодня нужно больше, чем когда-либо", - говорят организаторы конкурса.
Отметим, что в этом году пройдет уже 19-е Детское Евровидение.
Напомним, во время общения с журналистами на бирюзовой дорожке один из участников группы The Roop признался в своей любви к Украине. Коллектив на Евровидении 2021 представляет Литву.
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