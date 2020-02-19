Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов грандиозного конкурса

Нацотбор на Евровидение 2020 в Украине завершится финальным выступлением шести участников уже в субботу, 22 февраля. За право представить нашу страну в Роттердаме в мае будут бороться KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. И только один из них станет победителем по результатам голосования жюри и зрителей.

Тем временем Styler предлагает напомнить, с какими песнями каждый из них хочет ехать в Нидерланды на грандиозное шоу - Евровидение 2020.

KRUTЬ

Бандуриста Марина KRUTЬ, автор и исполнительница собственных песен из Хмельницкого, является единственной в мире солобандуристкой. В песне под названием "99" девушка показала очень мощное звучание, заняв первое место после первого полуфинала.

KRUTЬ "99" (видео: YouTube/UA:Перший)

Jerry Heil

Jerry Heil, порвавшая в прошлом году все чарты своим "Охрана, отмена". Яна Шемаева (настоящее имя певицы. - Ред.) выступила с песней VEGAN. Певица уже два года является вегетарианкой, и песня своего рода автобиографическая.

Jerry Heil "VEGAN" (видео: YouTube/UA:Перший)

Go-A - группа, объединяющая в своем творчестве украинский аутентичный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Песня "Соловей" - это уникальный шанс для ребят показать не только себя, но и богатство украинского фольклора.

Go-A "Соловей" (видео: YouTube/UA:Перший)

David Axelrod

Дэвид Аксельрод еще год назад был Владимиром Ткаченко, но для исполнителя все изменилось в девятом сезоне шоу "Голос країни". После творческой паузы он предстал с новым официальным именем и фамилией, а также репертуаром. Певец также известен тем, что он является супругом продюсера Алены Мозговой. Лирическая композиция "Horizon" вывела Аксельрода в финалисты Нацотбора на Евровидение.

David Axelrod "Horizon" (видео: YouTube/UA:Перший)

KHAYAT

22-летний Андрей Хайат, полуфиналист прошлогоднего скандального Нацотбора на Евровидение, решил вновь попробовать свои силы. С мощным хитом "Call For Love" в формате для песенного конкурса Андрей будет бороться за путевку в Роттердам уже в эту субботу.

KHAYAT "Call For Love" (видео: YouTube/UA:Перший)

TVORCHI

Украинская электронная группа с Тернополя, основана в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Ребята уже успели выпустить два студийных альбома. TVORCHI с песней "Bonfire" стали победителями второго полуфинала и имеют отличный шанс поехать на Евровидение 2020.

TVORCHI "Bonfire" (видео: YouTube/UA:Перший)

Смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2020 можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший, а также на YouTube. Трансляция начнется в субботу, 22 февраля в 19:00.