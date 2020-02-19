Нацвідбір на Євробачення 2020: відео всіх фіналістів грандіозного конкурсу

Нацвідбір на Євробачення 2020 в Україні завершиться фінальним виступом шести учасників вже в суботу, 22 лютого. За право представити нашу країну в Роттердамі в травні будуть боротися KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. І лише один з них стане переможцем за результатами голосування журі та глядачів.

Тим часом Styler пропонує нагадати, з якими піснями кожен з них хоче їхати до Нідерландів на грандіозне шоу - Євробачення 2020.

KRUTЬ

Бандуриста Марина KRUTЬ автор і виконавиця власних пісень з Хмельницького, є єдиною в світі солобандуристкою. В пісні під назвою "99" дівчина показала дуже потужне звучання, посівши перше місце після першого півфіналу.

KRUTЬ "99" (відео: YouTube/UA:Перший)

Jerry Heil

Jerry Heil, порвала в минулому році всі чарти своїм "Охрана, отмєна". Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки. - Ред.) виступила з піснею VEGAN. Співачка вже два роки є вегетаріанкою, і пісня свого роду автобіографічна.

Jerry Heil "VEGAN" (відео: YouTube/UA:Перший)

Go-A - група, що об'єднує у своїй творчості український автентичний вокал, танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Пісня "Соловей" - це унікальний шанс для колективу показати не тільки себе, але і багатство українського фольклору.

Go-A "Соловей" (відео: YouTube/UA:Перший)

David Axelrod

Девід Аксельрод ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але для виконавця все змінилося в дев'ятому сезоні шоу "Голос країни". Після творчої паузи він постав з новим офіційним ім'ям і прізвищем, а також репертуаром. Співак також відомий тим, що він є чоловіком продюсера Олени Мозгової. Лірична композиція "Horizon" вивела Аксельрода в фіналісти Нацвідбору на Євробачення.

David Axelrod "Horizon" (відео: YouTube/UA:Перший)

KHAYAT

22-річний Андрій Хайат, півфіналіст торішнього скандального Нацвідбору на Євробачення, вирішив знову спробувати свої сили. З потужним хітом "Call For Love" у форматі для пісенного конкурсу Андрій буде боротися за путівку в Роттердам уже цієї суботи.

KHAYAT "Call For Love" (відео: YouTube/UA:Перший)

TVORCHI

Українська електронна група з Тернополя, заснована у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком і вокалістом Джеффрі Кенні. Хлопці вже встигли випустити два студійних альбоми. TVORCHI з піснею "Bonfire" стали переможцями другого півфіналу і мають чудовий шанс поїхати на Євробачення 2020.

TVORCHI "Bonfire" (відео: YouTube/UA:Перший)

Дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 можна буде у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший, а також на YouTube. Трансляція розпочнеться у суботу, 22 лютого о 19:00.