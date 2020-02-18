ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Финал Нацотбора Евровидения: когда и где смотреть, порядок выступления артистов

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 10:35
Финал Нацотбора Евровидения: когда и где смотреть, порядок выступления артистов
Финал Нацотбора Евровидения состоится 22 февраля (Коллаж РБК-Украина)

Один из шести участников удостоиться чести представлять Украину в Нидерландах

Нацотбор на Евровидение 2020 подходит к своему концу. Финал национального отбора участников состоится уже в эту субботу, 22 февраля. На нем выступят шесть артистов, которые уже прошли в полуфинале. Бороться за право представлять нашу страну в Нидерландах будут такие артисты:KHAYAT, TVORCHI, David Axelrod, KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A.

Выступать они будут в таком порядке:

  • KRUTЬ
  • JERRY HEIL
  • Go-A
  • David Axelrod
  • KHAYAT
  • TVORCHI

Главными судьями участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов. Ведущим финала Нацотбора будет шоумен Сергей Притула.

Финал Нацотбора Евровидения: когда и где смотреть, порядок выступления артистов

Где смотреть финал национального отбора:

Смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший, а также на YouTube.

Не пропустите - трансляция начнется в субботу, 22 февраля в 19:00.

Напомним, что Евровидение 2020 стартует в мае в городе Роттердам. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, в то время как гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 16 мая.

Алена Мозговая отреагировала на скандал с David Axelrod в Нацотборе на Евровидение Дуэт TVORCHI: что известно о триумфаторах второго полуфинала Нацотбора
Новости Украины Евровидение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь