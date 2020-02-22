Евровидение 2020: кто поедет от Украины

Евровидение 2020 от Украины представит группа Go-A. За поездку в Роттердам соревновались шестеро финалистов Национального отбора Украины - группы Go-A, TVORCHI и исполнители - KRUTЬ, Jerry Heil, David Axelrod и KHAYAT. Как выступили все финалисты - в материале Styler.

Группа Go-A с украинской фольклорной песней "Соловей" будет представлять на Евровидение 2020 Украину. Их песня стала единственной на украинском языке в финале Национального отбора. Номер вышел несколько агрессивным благодаря костюмам, но прозвучало все в сумме очень мощно. Овации зала пришлось прерывать Сергею Притуле, чтобы продолжить конкурс.

Go-A объединили в творчестве украинский аутентичный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

Go-A "Соловей" (видео: YouTube/UA:Перший)

Жюри проголосовало так:

Jerry Heil - 1 балл,

TVORCHI - 2 балла,

David Axelrod - 3 балла,

KHAYAT - 4 балла,

KRUTЬ - 5 баллов,

Go-A - 6 баллов.

Зрители отдали свои голоса так:

Jerry Heil - 1 балл,

David Axelrod - 2 балла,

TVORCHI - 3 балла,

KRUTЬ - 4 балла,

KHAYAT - 5 баллов,

Go-A - 6 баллов.

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Нацотбор на Евровидение 2020, результаты (видео: YouTube/UA:Перший)

Остальные пять участников тоже выступили очень достойно. Критики со стороны судей - Тины Кароль, Андрея Данилко и Виталия Дроздова было очень мало. Далее выступление финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 по порядку.

KRUTЬ - уникальная для всех нацотборов солобандуриста из Хмельницкого. Марина прислушалась к советам судей, и в этот раз не закрывала себя инструментом, исполняя песню "99". Солистка изменила вокал, добавив новые эмоциональные ноты. KRUTЬ уже успели окрестить открытием этого года.

KRUTЬ "99" (видео: YouTube/UA:Перший)

Jerry Heil, которая в прошлом году порвала всех хитом "Охрана, отмена", увы, не смогла повторить этот успех на Нацотборе. Яна Шемаева (настоящее имя певицы) спела автобиографическую "VEGAN". Номер Jerry кардинально отличался от полуфинального. На смену хаосу в цветах и танцах, который сама Яна назвала "цирк Шапито", пришли космические костюмы и некоторая отстраненность. Увы ее выступление оценили, как худшее в Нацотборе.

Jerry Heil "VEGAN" (видео: YouTube/UA:Перший)

David Axelrod, который еще год назад был Владимиром Ткаченко, кардинально изменил свой репертуар и стиль. И такое перерождение супруга продюсера Алены Мозговой действительно сработало. Хотя композицию "Horizon" в сети и называют "идеальной для Евровидения 1990".

David Axelrod "Horizon" (видео: YouTube/UA:Перший)

22-летний Андрей Хайат - полуфиналист прошлогоднего скандального Нацотбора на Евровидение, решил вновь попробовать свои силы. KHAYAT выступил с мощным и уже раскрученным хитом "Call For Love". Но в следующем году Андрей на звание представителя Украины на международном конкурсе претендовать уже не будет.

KHAYAT "Call For Love" (видео: YouTube/UA:Перший)

Группа TVORCHI из Тернополя - Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни - представили свой взрывной хит "Bonfire". Жюри покритиковало Джеффри за вокал, назвав их финальное выступление хуже, чем предыдущее. Несмотря на критику, песня действительно хитовая. Ну а в сети говорят, что ребят попросту "слили".

TVORCHI "Bonfire" (видео: YouTube/UA:Перший)

Напомним, Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае 2020 года. 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая - грандфинал шоу.