Євробачення 2020: хто поїде від України

Євробачення 2020 від України представить група Go-A. За поїздку в Роттердам змагалися шестеро фіналістів Національного відбору України - групи Go-A, TVORCHI і виконавці - KRUTЬ, Jerry Heil, David Axelrod і KHAYAT. Як виступили всі фіналісти - в матеріалі Styler.

Група Go-A з української фольклорною піснею "Соловей" буде представляти на Євробачення 2020 Україну. Їх пісня стала єдиною українською мовою у фіналі Національного відбору. Номер вийшов дещо агресивним завдяки костюмам, але прозвучало все в сумі дуже потужно. Овації залу довелося переривати Сергію Притулі, щоб продовжити конкурс.

Go-A об'єднали в творчості український автентичний вокал, танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв.

Go-A "Соловей" (відео: YouTube/UA:Перший)

Журі проголосувало так:

Jerry Heil - 1 бал,

TVORCHI - 2 бали,

David Axelrod - 3 бали,

KHAYAT - 4 бали,

KRUTЬ - 5 балів,

Go-A - 6 балів.

Глядачі віддали свої голоси так:

Jerry Heil - 1 бал,

David Axelrod - 2 бали,

TVORCHI - 3 бали,

KRUTЬ - 4 бали,

KHAYAT - 5 балів,

Go-A - 6 балів.

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Нацвідбір на Євробачення 2020, результати (відео: YouTube/UA:Перший)

Решта п'ять учасників теж виступили дуже достойно. Критики з боку суддів - Тіни Кароль, Андрій Данилко та Віталія Дроздова було дуже мало. Далі виступ фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 за порядком.

KRUTЬ - унікальна для всіх нацотборов солобандуриста з Хмельницького. Марина прислухалася до порад, і в цей раз не закривала себе інструментом, виконуючи пісню "99". Солістка змінила вокал, додавши нові емоційні ноти. KRUTЬ вже встигли охрестити відкриттям цього року.

KRUTЬ "99" (відео: YouTube/UA:Перший)

Jerry Heil, яка в минулому році порвала всіх хітом "Охрана, отмєна", на жаль, не змогла повторити цей успіх на Нацвідборі. Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) заспівала автобіографічну "VEGAN". Номер Jerry кардинально відрізнявся від півфінального. На зміну хаосу в кольорах і танцях, який сама Яна назвала "цирк Шапіто", прийшли космічні костюми і деяка відстороненість. На жаль, її виступ оцінили, як найгірший на Нацвідборі.

Jerry Heil "VEGAN" (відео: YouTube/UA:Перший)

David Axelrod, який ще рік тому був Володимиром Ткаченко, кардинально змінив свій репертуар і стиль. І таке переродження чоловіка продюсера Олени Мозгової дійсно спрацювало. Хоча композицію "Horizon" у мережі й називають "ідеальною для Євробачення 1990".

David Axelrod "Horizon" (відео: YouTube/UA:Перший)

22-річний Андрій Хайат - півфіналіст торішнього скандального Нацвідбору на Євробачення, вирішив знову спробувати свої сили. KHAYAT виступив з потужним і вже розкрученим хітом "Call For Love". Але в наступному році Андрій на звання представника України на міжнародному конкурсі претендувати вже не буде.

KHAYAT "Call For Love" (відео: YouTube/UA:Перший)

Група TVORCHI з Тернополя - Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні - представили свій вибуховий хіт "Bonfire". Журі покритикувало Джеффрі за вокал, назвавши їх фінальний виступ гірше, ніж попередній. Незважаючи на критику, пісня дійсно хітова. Ну а в мережі кажуть, що хлопців просто "злили".

TVORCHI "Bonfire" (відео: YouTube/UA:Перший)

Нагадаємо, Євробачення 2020 відбудеться в Роттердамі у травні 2020 року. 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал шоу.