Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть грандиозный финал

Евровидение 2020 (фото: eurovision.ua)

Евровидение 2020 в Нацотборе определит участника от Украины

Национальный отбор Евровидения 2020 закончится грандиозным финалом, в котором сразятся шесть победителей полуфинальных эфиров. Уже в субботу, 22 февраля, станет известно, кто представит нашу страну в Роттердаме в мае. Кто будет участвовать, где смотреть финал Нацотбора, и как проголосовать - в материале Styler.

В финале сразятся талантливые украинские музыканты, которые покажут интерпретацию фольклора, уникальный инструмент - бандуру, лирику, а также песни в "формате Евровидения". Порядок выступления будет таким:

KRUTЬ Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Участники Нацотбора на Евровидение 2020 (фото: instagram.com/eurovision.ua)

После того, как последний коллектив покинет сцену, будут открыты линии для зрительского голосования. Отдать свой голос можно будет, отправив смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость сообщения 0,94 грн). Код участника - его порядковый номер выступления. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал".

Финал Нацотбора на Евровидение-2020 можно будет посмотреть онлайн в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший. Начнется грандиозное шоу в 19:00. Ведущим станет традиционно Сергей Притула, а в жюри будут сидеть Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Победителя определят по сумме голосов судей и зрителей. Если же два участника наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, у кого будет больше баллов от зрителей.