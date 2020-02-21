ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть грандиозный финал

STYLERТелешоу    21.02.2020 - 21:26
Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть грандиозный финал
Евровидение 2020 (фото: eurovision.ua)

Евровидение 2020 в Нацотборе определит участника от Украины

Национальный отбор Евровидения 2020 закончится грандиозным финалом, в котором сразятся шесть победителей полуфинальных эфиров. Уже в субботу, 22 февраля, станет известно, кто представит нашу страну в Роттердаме в мае. Кто будет участвовать, где смотреть финал Нацотбора, и как проголосовать - в материале Styler.

В финале сразятся талантливые украинские музыканты, которые покажут интерпретацию фольклора, уникальный инструмент - бандуру, лирику, а также песни в "формате Евровидения". Порядок выступления будет таким:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть грандиозный финал

Участники Нацотбора на Евровидение 2020 (фото: instagram.com/eurovision.ua)

После того, как последний коллектив покинет сцену, будут открыты линии для зрительского голосования. Отдать свой голос можно будет, отправив смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость сообщения 0,94 грн). Код участника - его порядковый номер выступления. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал".

Финал Нацотбора на Евровидение-2020 можно будет посмотреть онлайн в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший. Начнется грандиозное шоу в 19:00. Ведущим станет традиционно Сергей Притула, а в жюри будут сидеть Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Победителя определят по сумме голосов судей и зрителей. Если же два участника наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, у кого будет больше баллов от зрителей.

Назван главный претендент на Евровидение от России Алена Мозговая отреагировала на скандал с David Axelrod в Нацотборе на Евровидение
Новости Украины Евровидение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь