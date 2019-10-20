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Известная певица отказалась от российского гражданства ради Украины

STYLERЖизнь    20.10.2019 - 11:26
Известная певица отказалась от российского гражданства ради Украины
Юлия Юрина отказалась от российского паспорта (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Волистка группы YUKO отказалась от российского паспорта

Солистка группы YUKO Юлия Юрина рассказала, что получила украинское гражданство. Об этом она заявила в интервью программе "Светская жизнь" с Катей Осадчей.

По словам певицы, она получила вид на жительство в Украине. Она отметила, что документ она делала три года без какой-либо помощи. Кроме того, она напомнила Сергею Притуле, что он обещал ей помочь ускорить получение украинского гражданства.

Юлия Юрина отказалась от российского паспорта (видео: YouTube/Світське життя)

Стоит отметить, что все началось с того, что группа YUKO принимала участие в Национальном отборе на Евровидение 2019. Тогда Притула на сцене спросил у Юлии, если их группа победит в нацотборе, хочет ли она получить украинское гражданство, учитывая, что тогда она была с российский паспортом.

В тот вечер Юлия заявила, что она хочет изменить свое гражданство. Кроме того, она всех удивила своим произношением на украинском языке. Тогда она рассказала, что является гражданкой России, но уже несколько лет проживает на территории Украины.

Напомним, что этническим украинцам планируют давать частичное гражданство. В Министерстве иностранных дел уже подготовлен соответствующий законопроект. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафонона.

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