Украинским артистам запретили участвовать в Нацотборе на Евровидение 2020: названа причина

Нацотбор на Евровидение 2020 стартовал (фото: СТБ)

Когда пройдет Нацотбор на Евровидение 2020, будет ли Сергей Притула ведущим шоу и почему YUKO не сможет принять участие - читайте на Styler

Нацотбор на Евровидение 2020 стартовал 16 октября - с сегодняшнего дня украинским артистам можно присылать анкеты на участие. Как и в прошлые годы конкурс организовывают телеканалы СТБ и Общественное.

Отметим, что далеко не все украинские певцы и группы смогут побороться за право представлять Украину на престижном конкурсе, который уже в 65-й раз пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды).

Дело в том, что в правилах Нацотбора после прошлогоднего скандала с MARUV появился пункт, который касается выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Так, участником Национального отбора не сможет быть артист, который давал концерты в России с 2014 года, въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины и анонсирует выступление в РФ во время отбора.

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"Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше всего представить нашу страну на международной арене", - подчеркнул глава правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Таким образом, такие исполнители, как ANNA-MARIA, Саша Пашков, ISAAC, Галина Безрук, Анастасия Прудиус, The Pringlez, YUKO, Иван Дорн, SunSay, "Счастливые люди", ЛУНА и многие другие не смогут попасть на Евровидение от Украины.

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Добавим, что прием заявок от исполнителей продлится до 25 декабря. Телевизионные полуфиналы пройдут 8 и 15 февраля, а финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидении 2020, состоится 22 февраля.

Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. А ведущим прямых эфиров станет всеми любимый Сергей Притула.

Сергей Притула в Нацотборе на Евровидение (фото: РБК-Украина)