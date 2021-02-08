Европу засыпало цветным снегом: фото необычного явления

Хуже всего была ситуация в Пиренеях, где весь снег стал коричневым. Местные жители привыкли к таким ситуациям, но даже для них такое количество пыли из Сахары было необычным.

В Европе выпал цветной снег из-за пыли из Сахары (фото: facebook.com/chmi.cz)

Люди также наблюдали коричневый или желтый снег в Альпах. В Тироле все небо было окрашено в желтый цвет.

Также появились фотографии от людей, которые рассказали, что их машины стали коричневыми из-за дождя, поскольку он также содержал в себе некоторое количество пыли из Сахары.

В Европе прошел грязный дождь из-за пыли из Сахары (фото: plzensky.denik.cz)

Пыль продвигается с запада в северное Средиземноморье, распространяется через Альпы, центральную Европу и дальше на север.

Часть пылевой нагрузки также распространилась на Балканский полуостров, но она менее плотная, так как самая сильное перемещение воздуха на юге проходит через Средиземное море в Альпийский регион.