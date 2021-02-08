Европу засыпало цветным снегом: фото необычного явления

В ряде европейских стран выпал необычный цветной снег. Это произошло из-за того, что на территорию Чехии, Словакии, Франции, Швейцарии, Австрии и испанских Пиреней залетела высокая концентрация пыли из пустыни Сахары.
Об этом сообщает Severe Weather Europe.
Хуже всего была ситуация в Пиренеях, где весь снег стал коричневым. Местные жители привыкли к таким ситуациям, но даже для них такое количество пыли из Сахары было необычным.
В Европе выпал цветной снег из-за пыли из Сахары (фото: facebook.com/chmi.cz)
Люди также наблюдали коричневый или желтый снег в Альпах. В Тироле все небо было окрашено в желтый цвет.
Также появились фотографии от людей, которые рассказали, что их машины стали коричневыми из-за дождя, поскольку он также содержал в себе некоторое количество пыли из Сахары.
В Европе прошел грязный дождь из-за пыли из Сахары (фото: plzensky.denik.cz)
Пыль продвигается с запада в северное Средиземноморье, распространяется через Альпы, центральную Европу и дальше на север.
Часть пылевой нагрузки также распространилась на Балканский полуостров, но она менее плотная, так как самая сильное перемещение воздуха на юге проходит через Средиземное море в Альпийский регион.
Напомним, во Львове дороги начали посыпать кофейной гущей, от чего снег стал коричневым. Но такой эксперимент поняли не все.
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