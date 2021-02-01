Во Львове дороги начали посыпать кофейной гущей: украинцы в недоумении

Во Львове решили провести эксперимент и посыпали около 200 метров дорожек кофейной гущей. Ей посыпали дорожки в парке 700-летия Львова.
Об этом сообщает Львовский городской совет на своей странице в Facebook.
Данную инициативу предложила советница городского головы Львова Ирина Оршак. Она отметила, что у кофейной гущи абразивные свойства. Кроме того, она не вредит экологии и домашним животным, а также полезна для зеленых насаждений.
Во Львове дороги посыпают кофейной гущей (фото: facebook.com/lviv.adm)
Оршак подчеркнула, что кофейная гуща берется после использования в кофейных аппаратах, поэтому – это бесплатный ресурс. Городские кафе готовы предоставлять ее бесплатно.
Во Львове дороги посыпают кофейной гущей (фото: facebook.com/lviv.adm)
При этом такая инициатива вызвала недоумение у некоторых пользователей сети.
Напомним, во Львове бушует коронавирус-мутант. Эпидемиолог Наталья Тимко назвала количество штаммов.
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