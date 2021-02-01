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Во Львове дороги начали посыпать кофейной гущей: украинцы в недоумении

Львов, Понедельник 01 февраля 2021 21:17
Во Львове дороги начали посыпать кофейной гущей: украинцы в недоумении
Во Львове дороги посыпают кофейной гущей (фото: facebook.com/lviv.adm)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове решили провести эксперимент и посыпали около 200 метров дорожек кофейной гущей. Ей посыпали дорожки в парке 700-летия Львова.

Об этом сообщает Львовский городской совет на своей странице в Facebook.

Данную инициативу предложила советница городского головы Львова Ирина Оршак. Она отметила, что у кофейной гущи абразивные свойства. Кроме того, она не вредит экологии и домашним животным, а также полезна для зеленых насаждений.

Во Львове дороги начали посыпать кофейной гущей: украинцы в недоумении

Во Львове дороги посыпают кофейной гущей (фото: facebook.com/lviv.adm)

Оршак подчеркнула, что кофейная гуща берется после использования в кофейных аппаратах, поэтому – это бесплатный ресурс. Городские кафе готовы предоставлять ее бесплатно.

Во Львове дороги начали посыпать кофейной гущей: украинцы в недоуменииВо Львове дороги начали посыпать кофейной гущей: украинцы в недоумении

Во Львове дороги посыпают кофейной гущей (фото: facebook.com/lviv.adm)

При этом такая инициатива вызвала недоумение у некоторых пользователей сети.

  • Особую благодарность вы получите от тех родителей, чьи дети немного проапгрейдят цветовую гамму своей одежды кофейными тонами и оттенками!
  • Ужас! Снег нужно убирать, а не посыпать. Снег растает и останется лишь грязь;
  • Как следствие - забита дренажная система... делаем себе работу;
  • Редкие идиоты.
  • Львов, это город кофе и легенд. Идея мне очень нравится. Только во Львове! Во-первых, экология, а во-вторых - это супер информационный повод, чтобы о Львове "говорили".

Напомним, во Львове бушует коронавирус-мутант. Эпидемиолог Наталья Тимко назвала количество штаммов.

Мы также писали о том, что под Львовом образовалась свалка медицинских отходов.

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