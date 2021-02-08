Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища

Найгірше була ситуація в Піренеях, де весь сніг став коричневим. Місцеві жителі звикли до таких ситуацій, але навіть для них така кількість пилу з Сахари була незвичайною.

В Європі випав кольоровий сніг через пил з Сахари (фото: facebook.com/chmi.cz)

Люди також спостерігали коричневий або жовтий сніг в Альпах. В Тіролі все небо було забарвлене в жовтий колір.

Також з'явилися фотографії від людей, які розповіли, що їх машини стали коричневими через дощ, оскільки він також містив у собі деяку кількість пилу з Сахари.

В Європі пройшов брудний дощ через пил з Сахари (фото: plzensky.denik.cz)

Пил просувається із заходу в північне Середземномор'я, поширюється через Альпи, центральної Європи і далі на північ.

Частина пилового навантаження також поширилось на Балканський півострів, але вона менш щільна, оскільки найсильніше переміщення повітря на півдні проходить через Середземне море в Альпійський регіон.