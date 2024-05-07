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В Європі розганяють новий фейк про Україну. Йдеться про грошову допомогу

У мережі помітили черговий фейк про Україну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У соціальних мережах почали поширювати черговий фейк - буцімто уряд Ірландії схвалив виділення 150 млн євро на допомогу українським тваринам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме відомо про цей фейк і як уникнути брехні у мережі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: RTÉ News, Euronews, ArmyInform.

Що варто знати про новий фейк

Нещодавно у мережі почали активно поширювати фейковий "скріншот" - нібито заголовок з ірландського сайту RTÉ News.

Його основний посил - буцімто уряд Ірландії виділив близько 150 млн євро фінансування "на захист українських домашніх тварин".

Дехто з користувачів дійсно ледь не повірив брехні, адже на фальшивому "скріншоті" використані логотип і колірна тема видання RTÉ News.

Фейковий "скріншот" (скріншот: youtube.com/@euronews)

Водночас закордонні ЗМІ стверджують - жодних доказів того, що ця інформація правдива, немає. Місцеві видання наголошують, що історія - фейкова, а "скріншот" - зроблений навмисно (для розповсюдження неправдивої інформації).

У RTÉ News підтвердили, що ані такого заголовку, ані зображення, ані новини на сайті не було.

"Я можу підтвердити, що це, звичайно, фейковий пост... Жодним домашнім тваринам не дозволяється входити в Національний водний центр (де нібито було зроблене головне фото), у кінці заголовка стоїть крапка, зображення не наше і, звичайно, сама історія не відповідає дійсності", - наголосив речник компанії.

 

Як уникнути інформаційних загроз у мережі

Для того, щоб не "вестися" на пропагандистські вкиди, фейкові новини чи інші інформаційні загрози, кожному користувачеві мережі Інтернет необхідно:

  • мати доступ до інформації з офіційних каналів державних органів, а також теле- чи радіоканалів "суспільного мовлення"
  • "фільтрувати" отриману інформацію (звідки вона взялась, для чого потрібна, що доносить до користувачів і т. ін.)
  • перевіряти отриману інформацію та будь-які підозрілі факти (використовуючи надійні джерела та офіційні канали зв'язку)
  • звертати увагу на емоції, які викликає те чи інше повідомлення 
  • розрізняти факти й судження (пам'ятаючи про журналістські стандарти)
  • бути регулярно на зв'язку з рідними й близькими людьми (ділитися "інструментами" аналізу медіа з іншими)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду.

Читайте також, як надійно захистити свої месенджери й акаунти від кіберзлочинців.

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