В Європі розганяють новий фейк про Україну. Йдеться про грошову допомогу

У соціальних мережах почали поширювати черговий фейк - буцімто уряд Ірландії схвалив виділення 150 млн євро на допомогу українським тваринам.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме відомо про цей фейк і як уникнути брехні у мережі.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: RTÉ News, Euronews, ArmyInform.
Нещодавно у мережі почали активно поширювати фейковий "скріншот" - нібито заголовок з ірландського сайту RTÉ News.
Його основний посил - буцімто уряд Ірландії виділив близько 150 млн євро фінансування "на захист українських домашніх тварин".
Дехто з користувачів дійсно ледь не повірив брехні, адже на фальшивому "скріншоті" використані логотип і колірна тема видання RTÉ News.
Фейковий "скріншот" (скріншот: youtube.com/@euronews)
Водночас закордонні ЗМІ стверджують - жодних доказів того, що ця інформація правдива, немає. Місцеві видання наголошують, що історія - фейкова, а "скріншот" - зроблений навмисно (для розповсюдження неправдивої інформації).
У RTÉ News підтвердили, що ані такого заголовку, ані зображення, ані новини на сайті не було.
"Я можу підтвердити, що це, звичайно, фейковий пост... Жодним домашнім тваринам не дозволяється входити в Національний водний центр (де нібито було зроблене головне фото), у кінці заголовка стоїть крапка, зображення не наше і, звичайно, сама історія не відповідає дійсності", - наголосив речник компанії.
Для того, щоб не "вестися" на пропагандистські вкиди, фейкові новини чи інші інформаційні загрози, кожному користувачеві мережі Інтернет необхідно:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду.
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