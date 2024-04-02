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Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Вівторок 02 квітня 2024 17:58
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Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти Захист облікового запису потрібен кожному (фото: pixabay.com)
Автор: Ірина Костенко

Як найкраще захистити свої месенджери й інформаційні системи від кіберзлочинців, розповіла урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на CERT-UA розповідає, як саме можна захистити свою переписку та обліковий запис.

Двоетапна автентифікація

Згідно з інформацією урядової команди, в Україні було розроблено інструкцію щодо встановлення двоетапної автентифікації - 2FA - для деяких месенджерів та інформаційних систем, зокрема:

  • Telegram
  • Signal
  • WhatsApp
  • Viber
  • Ukrnet (необхідно встановити додаток-аутентифікатор)
  • Google (необхідно встановити додаток-аутентифікатор)
  • Facebook (необхідно встановити додаток-аутентифікатор)

Пароль або USB-пристрій

Другим фактором захисту, за словами експертів, може бути:

  • додатково придуманий пароль (PIN) - одноразовий код, який генерується у відповідному додатку (Google Authenticator, Microsoft Authenticator)
  • USB-пристрій (апаратний ключ, токен) на кшталт Yubikey

"При цьому, використання одноразових кодів у SMS як основного засобу 2FA не рекомендується", - уточнили спеціалісти.

Для чого потрібен такий захист

У CERT-UA пояснили, що у випадку викрадення (компрометації) логіну та паролю третім особам буде складніше отримати доступ до облікового запису, адже вони не знатимуть додаткового паролю і/або не зможуть згенерувати одноразовий код.

"Натомість, ви отримаєте сповіщення про спробу отримання доступу до вашого акаунту, що сигналізуватиме про витік і необхідність зміни логіну та паролю", - додали в урядовій команді.

Наголошується, що так звана "двохфакторка" є:

  • запорукою збереження конфіденційності ваших даних
  • додатковим бар'єром для шахраїв, що намагатимуться викрасти обліковий запис чи ініціювати збір коштів від вашого імені

Оскільки доволі часто публічні поштові сервіси використовуються як основний "корпоративний" засіб електронного листування, у CERT-UA просять "керівників та осіб, які забезпечують виконання обов'язків з кіберзахисту, проконтролювати здійснення відповідних налаштувань".

Що станеться, якщо ви втратите телефон

Експерти наголошують: якщо ви втратите телефон із додатоком-аутентифікатором, це може призвести до неможливості отримати доступ до відповідного акаунту.

"У зв'язку з цим, під час налаштування 2FA з використанням додатка - додатково генеруйте коди для відновлення доступу і/або зазначайте альтернативний номер телефону чи адресу електронної пошти", - пояснили українцям.

Захист месенджерів й акаунтів - інструкція

Налаштування 2FA в Telegram (iOS)

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA в Telegram для iOS (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Telegram (Android)

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA в Telegram для Android (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Signal

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA в Signal (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA у WhatsApp (iOS)

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA у WhatsApp для iOS (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA у WhatsApp (Android)

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA у WhatsApp для Android (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA у Viber

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA у Viber (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Ukrnet

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA в Ukrnet (інфографіка: cert.gov.ua)

Встановлення та використання Google Authenticator

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Google Authenticator (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Google

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA в Google (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Facebook

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

2FA в Facebook (інфографіка: cert.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми пропонували вам ознайомитись зі списком ворожих ТikTok-каналів та інших інструментів, які поширюють брехню та російську пропаганду.

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