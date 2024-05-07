В Европе разгоняют новый фейк об Украине. Речь идет о денежной помощи

В социальных сетях начали распространять очередной фейк - якобы правительство Ирландии одобрило выделение 150 млн евро в помощь украинским животным.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно известно об этом фейке и как избежать обмана в сети.
При подготовке материала были использованы следующие источники: RTÉ News, Euronews, ArmyInform.
Недавно в сети начали активно распространять фейковый "скриншот" - вроде бы как заголовок с ирландского сайта RTÉ News.
Его основной посыл - якобы правительство Ирландии выделило около 150 млн евро финансирования "в защиту украинских домашних животных".
Некоторые пользователи действительно едва не поверили лжи, ведь на фальшивом "скриншоте" использованы логотип и цветовая тема издания RTÉ News.
Фейковый "скриншот" (скриншот: youtube.com/@euronews)
В то же время, зарубежные СМИ утверждают - никаких доказательств того, что эта информация правдива, нет. Местные издания отмечают, что история - фейковая, а "скриншот" - сделан умышленно (для распространения ложной информации).
В RTÉ News подтвердили, что ни такого заголовка, ни изображения, ни новости на сайте не было.
"Я могу подтвердить, что это, конечно, фейковый пост... Никаким домашним животным не разрешается входить в Национальный водный центр (где якобы было сделано главное фото), в конце заголовка стоит точка, изображение не наше и, конечно, сама история не отвечает действительности", - подчеркнул спикер компании.
Для того чтобы не "вестись" на пропагандистские вбросы, фейковые новости или другие информационные угрозы, каждому пользователю сети Интернет необходимо:
Напомним, ранее мы рассказывали о ТikTok-каналах, распространяющих ложь и российскую пропаганду.
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