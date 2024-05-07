В Європі розганяють новий фейк про Україну. Йдеться про грошову допомогу

У соціальних мережах почали поширювати черговий фейк - буцімто уряд Ірландії схвалив виділення 150 млн євро на допомогу українським тваринам.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: RTÉ News, Euronews, ArmyInform.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме відомо про цей фейк і як уникнути брехні у мережі.

Що варто знати про новий фейк

Нещодавно у мережі почали активно поширювати фейковий "скріншот" - нібито заголовок з ірландського сайту RTÉ News.

Його основний посил - буцімто уряд Ірландії виділив близько 150 млн євро фінансування "на захист українських домашніх тварин".

Дехто з користувачів дійсно ледь не повірив брехні, адже на фальшивому "скріншоті" використані логотип і колірна тема видання RTÉ News.

Фейковий "скріншот" (скріншот: youtube.com/@euronews)

Водночас закордонні ЗМІ стверджують - жодних доказів того, що ця інформація правдива, немає. Місцеві видання наголошують, що історія - фейкова, а "скріншот" - зроблений навмисно (для розповсюдження неправдивої інформації).

У RTÉ News підтвердили, що ані такого заголовку, ані зображення, ані новини на сайті не було.

"Я можу підтвердити, що це, звичайно, фейковий пост... Жодним домашнім тваринам не дозволяється входити в Національний водний центр (де нібито було зроблене головне фото), у кінці заголовка стоїть крапка, зображення не наше і, звичайно, сама історія не відповідає дійсності", - наголосив речник компанії.

Як уникнути інформаційних загроз у мережі

Для того, щоб не "вестися" на пропагандистські вкиди, фейкові новини чи інші інформаційні загрози, кожному користувачеві мережі Інтернет необхідно: