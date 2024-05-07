В Европе разгоняют новый фейк об Украине. Речь идет о денежной помощи

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно известно об этом фейке и как избежать обмана в сети.

Что нужно знать о новом фейке

Недавно в сети начали активно распространять фейковый "скриншот" - вроде бы как заголовок с ирландского сайта RTÉ News.

Его основной посыл - якобы правительство Ирландии выделило около 150 млн евро финансирования "в защиту украинских домашних животных".

Некоторые пользователи действительно едва не поверили лжи, ведь на фальшивом "скриншоте" использованы логотип и цветовая тема издания RTÉ News.

Фейковый "скриншот" (скриншот: youtube.com/@euronews)

В то же время, зарубежные СМИ утверждают - никаких доказательств того, что эта информация правдива, нет. Местные издания отмечают, что история - фейковая, а "скриншот" - сделан умышленно (для распространения ложной информации).

В RTÉ News подтвердили, что ни такого заголовка, ни изображения, ни новости на сайте не было.

"Я могу подтвердить, что это, конечно, фейковый пост... Никаким домашним животным не разрешается входить в Национальный водный центр (где якобы было сделано главное фото), в конце заголовка стоит точка, изображение не наше и, конечно, сама история не отвечает действительности", - подчеркнул спикер компании.

Как избежать информационных угроз в сети

Для того чтобы не "вестись" на пропагандистские вбросы, фейковые новости или другие информационные угрозы, каждому пользователю сети Интернет необходимо: