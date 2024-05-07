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В Европе разгоняют новый фейк об Украине. Речь идет о денежной помощи

Вторник 07 мая 2024 15:30
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В Европе разгоняют новый фейк об Украине. Речь идет о денежной помощи В сети заметили очередной фейк об Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В социальных сетях начали распространять очередной фейк - якобы правительство Ирландии одобрило выделение 150 млн евро в помощь украинским животным.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно известно об этом фейке и как избежать обмана в сети.

При подготовке материала были использованы следующие источники: RTÉ News, Euronews, ArmyInform.

Что нужно знать о новом фейке

Недавно в сети начали активно распространять фейковый "скриншот" - вроде бы как заголовок с ирландского сайта RTÉ News.

Его основной посыл - якобы правительство Ирландии выделило около 150 млн евро финансирования "в защиту украинских домашних животных".

Некоторые пользователи действительно едва не поверили лжи, ведь на фальшивом "скриншоте" использованы логотип и цветовая тема издания RTÉ News.

В Европе разгоняют новый фейк об Украине. Речь идет о денежной помощи

Фейковый "скриншот" (скриншот: youtube.com/@euronews)

В то же время, зарубежные СМИ утверждают - никаких доказательств того, что эта информация правдива, нет. Местные издания отмечают, что история - фейковая, а "скриншот" - сделан умышленно (для распространения ложной информации).

В RTÉ News подтвердили, что ни такого заголовка, ни изображения, ни новости на сайте не было.

"Я могу подтвердить, что это, конечно, фейковый пост... Никаким домашним животным не разрешается входить в Национальный водный центр (где якобы было сделано главное фото), в конце заголовка стоит точка, изображение не наше и, конечно, сама история не отвечает действительности", - подчеркнул спикер компании.

Как избежать информационных угроз в сети

Для того чтобы не "вестись" на пропагандистские вбросы, фейковые новости или другие информационные угрозы, каждому пользователю сети Интернет необходимо:

  • иметь доступ к информации на официальных каналах государственных органов, а также теле- или радиоканалов "общественного вещания"
  • "фильтровать" полученную информацию (откуда она взялась, для чего нужна, что доносит до пользователей и т.п.)
  • проверять полученную информацию и любые подозрительные факты (используя надежные источники и официальные каналы связи)
  • обращать внимание на эмоции, которые вызывает то или иное сообщение (новость)
  • различать факты и суждения (помня о журналистских стандартах)
  • быть регулярно на связи с родными и близкими людьми (делиться "инструментами" анализа медиа с другими)

Напомним, ранее мы рассказывали о ТikTok-каналах, распространяющих ложь и российскую пропаганду.

Читайте также, как надежно оградить свои мессенджеры и аккаунты от киберпреступников.

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