"Євробляхи" в Україні: чи можна їздити на нерозмитненому авто та який штраф передбачений

Що таке "євробляха"

Це неофіційна назва для автомобілів, які були ввезені в Україну в режимах тимчасового ввезення чи транзиту та не були вивезені у встановлені законом строки.

Ці авто мають іноземну реєстрацію і перепродаються в Україні на внутрішньому ринку. Ця ситуація виникла через вигідні ціни та низькі податки на імпортні авто.

Чому в Україні так багато "євроблях"

За даними адвокатів, протягом 2015-2018 років українське законодавство дозволяло ввезення автомобілів з-за кордону з мінімальними штрафами.

Зокрема, було завезено декілька сотень тисяч автомобілів. Це призвело до збільшення кількості "євроблях" на дорогах країни. Однак, починаючи з 2020 року, уряд суттєво збільшив штрафи за порушення митних правил та не дав можливості вивезти ті автомобілі, які вже були завезені. Тому це ускладнило ситуацію для власників таких авто.

У цих випадках громадянам України дозволяється ввозити один автомобіль і причеп до нього (за умови, якщо ввозиться разом із ТЗ) не більше, ніж на 60 днів за один календарний рік.

Чи дозволяє закон їздити на таких авто

"Євробляхи" продовжують залишатися на дорогах України, попри законодавчі обмеження. Їх власники часто стикаються з юридичними труднощами, включаючи великі штрафи та конфіскацію автомобілів.

Попри це, багато водіїв продовжують ігнорувати ці правила та продовжують їздити. Однак така ситуація створює певну правову невизначеність, що впливає на рішення про використання такого авто.

Важливо знати, що українське законодавство не дозволяє використовувати автомобілі на іноземній реєстрації без здійснення відповідних митних процедур та сплати митних платежів.

У разі порушення, водій ризикує отримати великий штраф і навіть може втратити автомобіль. Такі жорсткі заходи були введені для боротьби з нелегальним ввезенням авто і підтримки легального автомобільного ринку в країні.

Які штрафи

Поліція України має право штрафувати водіїв "євроблях". За перше порушення передбачено штраф у розмірі 8500 грн.

У разі повторного порушення протягом року, штраф збільшується до 17000 грн з позбавленням права керування. А також може бути конфісковано автомобіль.

Які штрафи застосовує митниця

Митниця також має повноваження застосовувати штрафи за порушення митних правил. Наприклад, за перевищення терміну тимчасового ввезення автомобіля передбачено штраф у 170000 грн або конфіскацію. Ці штрафи накладаються судами на основі протоколів, складених працівниками митниці.

Чи варто купувати "євробляху"

За словами фахівців, цього робити категорично не варто. Купівля "євробляхи" може здатися вигідною через низьку вартість авто. Але вона тягне за собою ризики значних штрафів і можливу конфіскацію цього автомобіля.

Як би вас не переконували продавці, з такою покупкою ви багато втратите.