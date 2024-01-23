"Евробляхи" в Украине: можно ли ездить на нерастаможенном авто и какой штраф предусмотрен

Что такое "евробляха"

Это неофициальное название для автомобилей, ввезенных в Украину в режимах временного ввоза или транзита и не вывезенных в установленные законом сроки.

Эти авто имеют иностранную регистрацию и перепродаются в Украине на внутреннем рынке. Эта ситуация возникла из-за выгодных цен и низких налогов на импортные авто.

Почему в Украине так много "евроблях"

По данным адвокатов, в течение 2015-2018 годов украинское законодательство разрешало ввоз автомобилей из-за границы с минимальными штрафами.

В частности, было завезено несколько сот тысяч автомобилей. Это привело к увеличению количества "евроблях" на дорогах страны. Однако, начиная с 2020 года, правительство существенно увеличило штрафы за нарушение таможенных правил и не дало возможности вывезти автомобили, которые уже были завезены. Поэтому это усложнило ситуацию для владельцев таких авто.

В этих случаях гражданам Украины разрешается ввозить один автомобиль и прицеп к нему (при условии, что ввозится вместе с ТС) не более чем на 60 дней за один календарный год.

Позволяет ли закон ездить на таких авто

"Евробляхи" продолжают оставаться на дорогах Украины, несмотря на законодательные ограничения. Их владельцы часто сталкиваются с юридическими трудностями, включая большие штрафы и конфискацию автомобилей.

Несмотря на это, многие водители продолжают игнорировать эти правила и продолжают ездить. Однако такая ситуация создает определенную правовую неопределенность, влияющую на решение об использовании такого автомобиля.

Важно знать, что украинское законодательство не разрешает использовать автомобили на иностранной регистрации без осуществления соответствующих таможенных процедур и уплаты таможенных платежей.

В случае нарушения водитель рискует получить большой штраф и даже может потерять автомобиль. Такие жесткие меры были введены по борьбе с нелегальным ввозом авто и поддержки легального автомобильного рынка в стране.

Какие штрафы

Полиция Украины имеет право штрафовать водителей "евроблях". За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 8500 грн.

В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 17000 грн с лишением права управления. А также может быть конфискован автомобиль.

Какие штрафы применяет таможня

Таможня также имеет полномочия применять штрафы за нарушение таможенных правил. К примеру, за превышение срока временного ввоза автомобиля предусмотрен штраф в 170000 грн или конфискацию. Эти штрафы налагаются судами на основании протоколов, составленных работниками таможни.

Стоит ли покупать "евробляху"

По словам специалистов, этого делать не стоит. Покупка "евробляхи" может показаться выгодной из-за низкой стоимости авто. Но она влечет за собой риски значительных штрафов и возможную конфискацию этого автомобиля.

Как бы вас ни убеждали продавцы, с такой покупкой вы много потеряете.