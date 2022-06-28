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Украинцам разрешили завозить "евробляхи" через все пункты во Львовской области

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Львовская область, Вторник 28 июня 2022 20:55
Украинцам разрешили завозить "евробляхи" через все пункты во Львовской области Фото: таможня пошла навстречу перед окончанием льготной растаможки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Львовская таможня разрешила завозить автомобили на иностранной регистрации через все пункты пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской таможни.

Сообщается, что таможня работает ежедневно до 23:00. Из-за того, что на днях на пунктах пропуска образовались очереди из "евроблях", которые ввозятся по упрощенной схеме, Львовская таможня вводит следующий формат работы:

  • транспортные средства будут пропускаться на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска;
  • в пунктах пропуска "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенне" увеличено число работников таможни.

Кроме того, внесены изменения в график работы таможенного поста "Городок", где проходит оформление и регистрация транспортных средств. Завтра и 30 июня работа будет продолжена до начала комендантского часа в 23:00.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Венгрией и Словакией образовались километровые очереди из авто, которые ввозят в Украину для растаможки.

С 1 июля 2022 года отменяется беспошлинный ввоз автомобилей.

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