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Які марки автомобілів мають найбільший попит в українців: топ-5

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Вівторок 08 листопада 2022 09:12
Які марки автомобілів мають найбільший попит в українців: топ-5 Фото: Топ-5 авто, які мають попит в українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці віддають перевагу бюджетним автомобілям та ввозять з-за кордону найходовіші моделі. За жовтень кількість легкових автомобілів, які зареєстрували мешканці нашої країни, скоротилася на 4%.

Про це повідомляє " УкрАвтопром ".

За даними аналітиків, у жовтні було зареєстровано трохи більше ніж 15 тисяч легкових автомобілів, які привезли з-за кордону.

Така кількість імпортного секонд-хенду виявилася на 4% нижчою, ніж показники попереднього місяця. А порівняно з жовтнем 2021 року, кількість вживаних авто скоротилася вчетверо.

І така кількість автомобілів в п'ять разів перевищила покупку нових автомобілів в Україні.

Лідерами жовтня стали такі марки:

Renault Megane - за місяць було оформлено 945 авто цієї моделі

Volkswagen Golf - оформлено 846 автомобілів

На третьому місці опинився Volkswaggen Passat - 697 автомобілів

Четвертою в рейтингу виявилася Skoda Octavia - 571 автомобіль.

Замикає п'ятірку лідерів Ford Focus - у жовтні було оформлено 403 автомобілі

За 10 місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тисячі автомобілів. Порівняно з вереснем реєстрації знизилися майже на 17%, а за статистикою за рік – на 63%.

Нових легкових автомобілів у жовтні було зареєстровано трохи більше ніж 3,1 тисячі. Порівняно з вереснем – на 8% менше. А порівняно з минулим роком – у 2,5 раза менше.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що названо 10 бюджетних авто, які українці купують найчастіше.

А ще розповідали про те, як правильно підготувати свій автомобіль до морозів.

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