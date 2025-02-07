Євробачення-2025: всі пісні фіналістів Нацвідбору

Вже цієї суботи, 8 лютого, в Україні відбудеться фінал Національного відбору, де десятеро виконавців змагатимуться за можливість представити країну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати всі конкурсні пісні фіналістів, які можуть стати наступним хітом на європейській сцені.
Артист пояснює, що його композиція несе важливий меседж для тих, хто опинився перед вибором. Назва треку перекладається як "вітер змін", а сам виконавець описує його зміст як звернення до Бога з проханням вказати правильний шлях.
"Дім" - це маніфест проти насильства, яке є частиною реальності для багатьох. Це не тільки жіночий біль, а сила підтримки і віри у зцілення! Співаючи цю пісню, я відчуваю як наші голоси сплітаються воєдино", - розповіла артистка.
"My sea - це спосіб сказати світу про тугу за рідним, про боротьбу за ідентичність, про любов, яку неможливо зруйнувати. Для нас море - це не просто географія, це символ зв’язку з нашою землею, нашим минулим і нашим майбутнім. Це відчуття, спогади, тепло, які завжди з тобою, де б ти не був. Саме це дає нам силу рухатися далі", - ділилися виконавці про свою пісню.
Учасники київського гурту створили унікальну еклектичну композицію, що об'єднує елементи неосоулу, R’n’B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів. Вони наголошують, що головний меседж їхньої пісні - це цінність простих життєвих моментів, важливість ментальної стійкості та необхідність знаходити час для себе.
"Моя пісня - про стан кожного з нас сьогодні. Коли ніби все ок, а всередині - емоційні гойдалки, постійна боротьба з відчаєм, біль від втрат і відчуття несправедливості через те, що нам доводиться проживати. Водночас світло й надія виборюють собі місце у серці, адже ми не маємо права здатись, опустити руки", - каже Марія.
"Це не просто трек для навушників і не пісня яка була написана спеціально для Євробачення, а скоріше мій особистий рупор як українця, характерна відверта розмова зі світом.
Ми живемо у час коли сенс диктує форму і в ці 3 хвилини звучать саме ті влучні слова, що резонують з нашим життям сьогодні", - говорить артист.
У композиції "Культура" FIЇNKA знову звертається до теми гуцульської спадщини. Ба більше, опис до кліпу вона оформила гуцульським діалектом, яким не лише співає, а й користується у своєму повсякденному житті.
"Все питаласи себе - єк так вийшло, шо гуцули зуміли зберегти крізь роки свій колорит, свою самобутність? Бо же ми тоже тут були й під впливом і під окупацією. Люди обʼєднувались і в радости, і в горі. Свій до свого по своє !заради збереження найціннішого - культури. Се робит з нас людей, се робит з нас Націю", - зазначила співачка.
"Коли світ поглинає темрява, тягне на дно, і життя ніби більше не має сенсу - придивіться у дзеркало, прислухайтеся до внутрішнього голосу. До голосу тих, кого немає поруч, але котрий веде вас далі. Він і є ваше світло. Не втрачайте себе задля них, задля себе. Ви потрібні світу. Ваше життя важливе", - звернулася виконавиця до слухачів.
"Пісня Bird of Pray - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - ділилися артисти.
"Сіль - це історія про кожного з нас, про кожного хто стоїть перед невідворотним вибором, кожного хто звикся, та не змирився, кожного хто продовжує шукати щіпку цукру посеред всієї „солі“, що нас оточує", - розповідають про ідею свого треку музиканти.
До слова, раніше ми писали, де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 та як голосувати.
Також розповідали, кому букмекери пророкують перемогу.