Євробачення-2025: всі пісні фіналістів Нацвідбору

Влад Шериф - "Wind of change"

Артист пояснює, що його композиція несе важливий меседж для тих, хто опинився перед вибором. Назва треку перекладається як "вітер змін", а сам виконавець описує його зміст як звернення до Бога з проханням вказати правильний шлях.

Абіє - "Дім"

"Дім" - це маніфест проти насильства, яке є частиною реальності для багатьох. Це не тільки жіночий біль, а сила підтримки і віри у зцілення! Співаючи цю пісню, я відчуваю як наші голоси сплітаються воєдино", - розповіла артистка.

MOLODI - my sea

"My sea - це спосіб сказати світу про тугу за рідним, про боротьбу за ідентичність, про любов, яку неможливо зруйнувати. Для нас море - це не просто географія, це символ зв’язку з нашою землею, нашим минулим і нашим майбутнім. Це відчуття, спогади, тепло, які завжди з тобою, де б ти не був. Саме це дає нам силу рухатися далі", - ділилися виконавці про свою пісню.

Future Culture - Waste My Time

Учасники київського гурту створили унікальну еклектичну композицію, що об'єднує елементи неосоулу, R’n’B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів. Вони наголошують, що головний меседж їхньої пісні - це цінність простих життєвих моментів, важливість ментальної стійкості та необхідність знаходити час для себе.

Маша Кондратенко - No Time to Cry

"Моя пісня - про стан кожного з нас сьогодні. Коли ніби все ок, а всередині - емоційні гойдалки, постійна боротьба з відчаєм, біль від втрат і відчуття несправедливості через те, що нам доводиться проживати. Водночас світло й надія виборюють собі місце у серці, адже ми не маємо права здатись, опустити руки", - каже Марія.

KHAYAT - HONOR

"Це не просто трек для навушників і не пісня яка була написана спеціально для Євробачення, а скоріше мій особистий рупор як українця, характерна відверта розмова зі світом.

Ми живемо у час коли сенс диктує форму і в ці 3 хвилини звучать саме ті влучні слова, що резонують з нашим життям сьогодні", - говорить артист.

FIЇNKA - "Культура"

У композиції "Культура" FIЇNKA знову звертається до теми гуцульської спадщини. Ба більше, опис до кліпу вона оформила гуцульським діалектом, яким не лише співає, а й користується у своєму повсякденному житті.

"Все питаласи себе - єк так вийшло, шо гуцули зуміли зберегти крізь роки свій колорит, свою самобутність? Бо же ми тоже тут були й під впливом і під окупацією. Люди обʼєднувались і в радости, і в горі. Свій до свого по своє !заради збереження найціннішого - культури. Се робит з нас людей, се робит з нас Націю", - зазначила співачка.

KRYLATA - STAY TRUE

"Коли світ поглинає темрява, тягне на дно, і життя ніби більше не має сенсу - придивіться у дзеркало, прислухайтеся до внутрішнього голосу. До голосу тих, кого немає поруч, але котрий веде вас далі. Він і є ваше світло. Не втрачайте себе задля них, задля себе. Ви потрібні світу. Ваше життя важливе", - звернулася виконавиця до слухачів.

Ziferblat - Bird of Pray

"Пісня Bird of Pray - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - ділилися артисти.

ДК Енергетик - "Сіль"

"Сіль - це історія про кожного з нас, про кожного хто стоїть перед невідворотним вибором, кожного хто звикся, та не змирився, кожного хто продовжує шукати щіпку цукру посеред всієї „солі“, що нас оточує", - розповідають про ідею свого треку музиканти.