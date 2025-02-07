Нацвідбір на Євробачення-2025: кому букмекери пророкують перемогу
У суботу, 8 лютого, визначиться представник України на Євробаченні 2025, яке відбудеться у швейцарському Базелі. Тим часом букмекери вже зробили свої прогнози.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Favbet.
Згідно з прогнозами, фаворитом Нацвідбору наразі є гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
Вони вийдуть на сцену під дев'ятим номером, а коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,90.
Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)
На другій позиції у прогнозах букмекерів опинилася Марія Кондратенко з композицією No Time To Cry.
Її шанс на перемогу оцінюють з коефіцієнтом 2,30, а на сцену вона вийде під п’ятим номером.
Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)
Третє місце у рейтингу займає Fiinka, яка виступить сьомою з піснею "Культура".
Її коефіцієнт на перемогу наразі становить 6,00.
Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)
Повний порядок виступів фіналістів Нацвідбору-2025:
- Влад Шериф - "Wind of change"
- Абіє - "Дім"
- MOLODI - my sea
- Future Culture - Waste My Time
- Маша Кондратенко - No Time to Cry
- KHAYAT - HONOR
- FIЇNKA - "Культура"
- KRYLATA - STAY TRUE
- Ziferblat - Bird of Pray
- ДК Енергетик - "Сіль"
Переможець Національного відбору, фінал якого відбудеться в суботу, 8 лютого, о 18:00, представить Україну на Євробаченні-2025.
Цьогорічний конкурс проходитиме в швейцарському Базелі з 13 по 17 травня на арені St. Jakobshalle, оскільки минулого року перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею “The Code”.
У Євробаченні-2025 візьмуть участь 38 країн. Із них 32 виконавці змагатимуться у півфіналах, де Україна виступить у першій половині першого півфіналу. До фіналу пройдуть 20 найкращих півфіналістів, а також країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та цьогорічний господар конкурсу – Швейцарія.
До слова, раніше Klavdia Petrivna переспівала хіти фаворитів Нацвідбору-2025.