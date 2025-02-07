Нацвідбір на Євробачення-2025: де дивитися та як голосувати

У суботу, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Таким чином стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у швейцарському Базелі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли та де дивитися Нацвідбір, а також про те, як голосувати за учасників.

Коли дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025

Переможця визначать на відбірковому концерті, який транслюватимуть онлайн, по телебаченню та радіо.

Передшоу розпочнеться 8 лютого о 18:00, а фінал о 18:30.

Де дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025

Пряму трансляцію фіналу можна буде подивитися на офіційних платформах "Суспільного":

на телеканалі "Суспільне Культура"

на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"

на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з ексклюзивним бекстейджем від Анни Тульєвої

на Facebook-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна".

Крім того, аудіотрансляцію можна буде слухати на "Радіо Промінь".

Як проголосувати за улюбленого учасника

Проголосувати за фіналіста, який сподобався, можуть усі охочі українці віком від 14 років. Віддати свій голос можна в застосунку "Дія" або за допомогою SMS-повідомлень.

Як голосувати в "Дії"

Необхідно виконати такий порядок дій:

завантажте, оновіть, якщо потрібно, або відкрийте застосунок "Дія" на своєму смартфоні

у розділі "Послуги" знайдіть опитування "Національний відбір на Євробачення-2025"

знайдіть ім'я свого фаворита

проголосуйте.

Як голосувати за допомогою SMS

у повідомленні введіть номер учасника, за якого ви хочете проголосувати (від 1 до 10)

надішліть SMS на номер 7576

вартість одного SMS-повідомлення уточнюйте у свого оператора.

Важливо!!! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного SMS-повідомлення за одного учасника фіналу.

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

11 грудня став відомий лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 - у ньому було 20 учасників.

У фінал Нацвідбору пройшло лише дев'ять із 20-ти. За 10-го учасника всі охочі змогли проголосувати в "Дії".

Опитування тривало з 13 по 17 січня. І за цей час у ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів і місце у фіналі Нацвідбору отримала співачка FIЇNKA.

Список усіх фіналістів Нацвідбору