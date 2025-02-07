Евровидение-2025: все песни финалистов Нацотбора

Уже в эту субботу, 8 февраля, в Украине состоится финал Национального отбора, где десять исполнителей будут соревноваться за возможность представить страну на Евровидении-2025 в Швейцарии.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить все конкурсные песни финалистов, которые могут стать следующим хитом на европейской сцене.
Артист объясняет, что его композиция несет важный месседж для тех, кто оказался перед выбором. Название трека переводится как "ветер перемен", а сам исполнитель описывает его смысл как обращение к Богу с просьбой указать правильный путь.
"Дім" - это манифест против насилия, которое является частью реальности для многих. Это не только женская боль, а сила поддержки и веры в исцеление! Пою эту песню, я чувствую как наши голоса сплетаются воедино", - рассказала артистка.
"My sea - это способ сказать миру о тоске по родным, о борьбе за идентичность, о любви, которую невозможно разрушить. Для нас море - это не просто география, это символ связи с нашей землей, нашим прошлым и нашим будущим. Это ощущения, воспоминания, тепло, которые всегда с тобой, где бы ты ни был. Именно это дает нам силу двигаться дальше", - делились исполнители о своей песне.
Участники киевской группы создали уникальную эклектичную композицию, объединяющую элементы неосоула, R'n'B, хип-хопа, фанка и других жанров. Они отмечают, что главный месседж их песни - это ценность простых жизненных моментов, важность ментальной устойчивости и необходимость находить время для себя.
"Моя песня - о состоянии каждого из нас сегодня. Когда вроде бы все ок, а внутри - эмоциональные качели, постоянная борьба с отчаянием, боль от потерь и ощущение несправедливости из-за того, что нам приходится проживать. В то же время свет и надежда борются за место в сердце, ведь мы не имеем права сдаться, опустить руки", - говорит Мария.
"Это не просто трек для наушников и не песня которая была написана специально для Евровидения, а скорее мой личный рупор как украинца, характерный откровенный разговор с миром.
Мы живем во время, когда смысл диктует форму и в эти 3 минуты звучат именно те меткие слова, которые резонируют с нашей жизнью сегодня", - говорит артист.
В композиции "Культура" FIЇNKA снова обращается к теме гуцульского наследия. Более того, описание к клипу она оформила гуцульским диалектом, которым не только поет, но и пользуется в своей повседневной жизни.
"Все спрашивала себя - как так получилось, что гуцулы сумели сохранить сквозь годы свой колорит, свою самобытность? Ведь мы тоже здесь были и под влиянием и под оккупацией. Люди объединялись и в радости, и в горе. Свой к своему по своему! Ради сохранения самого ценного - культуры. Это делает из нас людей, это делает из нас Нацию", - отметила певица.
"Когда мир поглощает тьма, тянет на дно, и жизнь будто больше не имеет смысла - присмотритесь в зеркало, прислушайтесь к внутреннему голосу. К голосу тех, кого нет рядом, но который ведет вас дальше. Он и есть ваш свет. Не теряйте себя ради них, ради себя. Вы нужны миру. Ваша жизнь важна", - обратилась исполнительница к слушателям.
"Песня Bird of Pray - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - делились артисты.
"Сіль - это история о каждом из нас, о каждом кто стоит перед неотвратимым выбором, каждого кто привык, но не смирился, каждого кто продолжает искать щепотку сахара посреди всей "соли", что нас окружает", - рассказывают об идее своего трека музыканты.
К слову, ранее мы писали, где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2025 и как голосовать.
Также рассказывали, кому букмекеры пророчат победу.