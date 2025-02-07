Евровидение-2025: все песни финалистов Нацотбора

Влад Шериф - "Wind of change"

Артист объясняет, что его композиция несет важный месседж для тех, кто оказался перед выбором. Название трека переводится как "ветер перемен", а сам исполнитель описывает его смысл как обращение к Богу с просьбой указать правильный путь.

Абие - "Дім"

"Дім" - это манифест против насилия, которое является частью реальности для многих. Это не только женская боль, а сила поддержки и веры в исцеление! Пою эту песню, я чувствую как наши голоса сплетаются воедино", - рассказала артистка.

MOLODI - my sea

"My sea - это способ сказать миру о тоске по родным, о борьбе за идентичность, о любви, которую невозможно разрушить. Для нас море - это не просто география, это символ связи с нашей землей, нашим прошлым и нашим будущим. Это ощущения, воспоминания, тепло, которые всегда с тобой, где бы ты ни был. Именно это дает нам силу двигаться дальше", - делились исполнители о своей песне.

Future Culture - Waste My Time

Участники киевской группы создали уникальную эклектичную композицию, объединяющую элементы неосоула, R'n'B, хип-хопа, фанка и других жанров. Они отмечают, что главный месседж их песни - это ценность простых жизненных моментов, важность ментальной устойчивости и необходимость находить время для себя.

Маша Кондратенко - No Time to Cry

"Моя песня - о состоянии каждого из нас сегодня. Когда вроде бы все ок, а внутри - эмоциональные качели, постоянная борьба с отчаянием, боль от потерь и ощущение несправедливости из-за того, что нам приходится проживать. В то же время свет и надежда борются за место в сердце, ведь мы не имеем права сдаться, опустить руки", - говорит Мария.

KHAYAT - HONOR

"Это не просто трек для наушников и не песня которая была написана специально для Евровидения, а скорее мой личный рупор как украинца, характерный откровенный разговор с миром.

Мы живем во время, когда смысл диктует форму и в эти 3 минуты звучат именно те меткие слова, которые резонируют с нашей жизнью сегодня", - говорит артист.

FIЇNKA - "Культура"

В композиции "Культура" FIЇNKA снова обращается к теме гуцульского наследия. Более того, описание к клипу она оформила гуцульским диалектом, которым не только поет, но и пользуется в своей повседневной жизни.

"Все спрашивала себя - как так получилось, что гуцулы сумели сохранить сквозь годы свой колорит, свою самобытность? Ведь мы тоже здесь были и под влиянием и под оккупацией. Люди объединялись и в радости, и в горе. Свой к своему по своему! Ради сохранения самого ценного - культуры. Это делает из нас людей, это делает из нас Нацию", - отметила певица.

KRYLATA - STAY TRUE

"Когда мир поглощает тьма, тянет на дно, и жизнь будто больше не имеет смысла - присмотритесь в зеркало, прислушайтесь к внутреннему голосу. К голосу тех, кого нет рядом, но который ведет вас дальше. Он и есть ваш свет. Не теряйте себя ради них, ради себя. Вы нужны миру. Ваша жизнь важна", - обратилась исполнительница к слушателям.

Ziferblat - Bird of Pray

"Песня Bird of Pray - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - делились артисты.

ДК Энергетик - "Сіль"

"Сіль - это история о каждом из нас, о каждом кто стоит перед неотвратимым выбором, каждого кто привык, но не смирился, каждого кто продолжает искать щепотку сахара посреди всей "соли", что нас окружает", - рассказывают об идее своего трека музыканты.