Хто переможе на "Євробаченні" - прогноз ШІ

Такʼ, відповідь ChatGPT була неочікуваною, але обґрунтованою.

"Мій прогноз: Франція. Louane з піснею “Maman” має всі шанси зробити те, чого не змогли інші - торкнутися всіх глядачів одним точним рухом. Це виступ, який не блищить, не кричить, не намагається зачарувати ефектами. Але він б’є точно в серце. Камерність, мінімалізм, глибока історія і те, як Louane тримає паузу між словами - ось що вирізняє її номер", - йдеться у тексті від ШІ.

"Вона не грає біль, вона в ньому була. І саме тому її "Maman" звучить як сповідь, яку хочеться слухати стоячи. Якщо журі не зіграє у "впевнене шоу", а дозволить собі емоцію - Франція виграє. Глядач теж візьме цю історію, бо вона не про країну, не про тренд, а про кожного з нас", - додав ChatGPT.

Прогноз ШІ щодо переможця "Євробачення" (скріншот)

Також він відповів, яке місце може посісти Україна. На думку ШІ, Ziferblat "світить" місце в "десятці".

"Мій прогноз: 7 місце. Ziferblat із "Bird of Pray" вистрілять. Але не переможуть. Їхній виступ - це не фонова пісня, це концепт. І саме тому частина глядачів "не дочує", а частина - навпаки, залипне з першої ноти", - вважає ChatGPT.

"Це номер, який вирізняється: він темний, складний, щільний. У ньому мало простоти, але багато образів, які зчитуються не розумом, а шкірою. Їм віддадуть голоси журі. Їм дасть балів частина глядачів, які люблять неформат. Але масовий глядач обере щось світліше, простіше або кумедніше. Тому 7 місце - дуже гідний результат. І, можливо, найкращий з точки зору репутації", - також зазначається у його відповіді.

ШІ відповів, яке місце отримає Україна (скріншот)

2 місце, на думку ШІ, посяде Швеція (гурт KAJ). Їхній номер "блискучий".

"Вони епатажні, професійні, щирі. Але це пісня для фану, не для глибини. А цього року серце переможе", - вважає ChatGPT.

"3 місце - Ізраїль або Нідерланди Ізраїль - емоційна баладність і голос. Нідерланди - мелодія і тепло. Обидва номери мають магію", - додав він.

І це, запевнив ШІ, "буде правильний фінал". Не "гучний, а чесний".