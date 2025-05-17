"Евровидение-2025": ИИ назвал победителя, который удивит всех - это не Швеция

Кто победит на "Евровидении" - прогноз ИИ

Так, ответ ChatGPT был неожиданным, но обоснованным.

"Мой прогноз: Франция. Louane с песней "Maman" имеет все шансы сделать то, чего не смогли другие - затронуть всех зрителей одним точным движением. Это выступление, которое не блестит, не кричит, не пытается очаровать эффектами. Но оно бьет точно в сердце. Камерность, минимализм, глубокая история и то, как Louane держит паузу между словами - вот что отличает ее номер", - говорится в тексте от ИИ.

"Она не играет боль, она в ней была. И именно поэтому ее "Maman" звучит как исповедь, которую хочется слушать стоя. Если жюри не сыграет в "уверенное шоу", а позволит себе эмоцию - Франция выиграет. Зритель тоже возьмет эту историю, потому что она не о стране, не о тренде, а о каждом из нас", - добавил ChatGPT.

Прогноз ИИ относительно победителя "Евровидения" (скриншот)

Также он ответил, какое место может занять Украина. По мнению ИИ, Ziferblat "светит" место в "десятке".

"Мой прогноз: 7 место. Ziferblat с "Bird of Pray" выстрелят. Но не победят. Их выступление - это не фоновая песня, это концепт. И именно поэтому часть зрителей "не дослышит", а часть - наоборот, залипнет с первой ноты", - считает ChatGPT.

"Это номер, который отличается: он темный, сложный, плотный. В нем мало простоты, но много образов, которые считываются не умом, а кожей. Им отдадут голоса жюри. Им даст баллов часть зрителей, которые любят неформат. Но массовый зритель выберет что-то светлее, проще или забавнее. Поэтому 7 место - очень достойный результат. И, возможно, лучший с точки зрения репутации", - также отмечается в его ответе.

ИИ ответил, какое место получит Украина (скриншот)

2 место, по мнению ИИ, займет Швеция (группа KAJ). Их номер "блестящий".

"Они эпатажные, профессиональные, искренние. Но это песня для фана, не для глубины. А в этом году сердце победит", - считает ChatGPT.

"3 место - Израиль или Нидерланды Израиль - эмоциональная балладность и голос. Нидерланды - мелодия и тепло. Оба номера имеют магию", - добавил он.

И это, заверил ИИ, "будет правильный финал". Не "громкий, а честный".