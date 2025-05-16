"Евровидение-2025": порядок выступлений и номер Украины в финале
После второго полуфинала Евровидения-2025 организаторы объявили порядок выступлений в гранд-финале, который состоится уже завтра, 17 мая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, под каким номером выступят представители нашей страны.
Под каким номером Ziferblat выступит в финале "Евровидения-2025"
Группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7 с песней "Bird ofPray".
Всего в финале примут участие 26 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников. К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Швейцария (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".
Порядок выступлений в финале "Евровидения-2025" всех участников выглядит так:
- Норвегия
- Люксембург
- Эстония
- Израиль
- Литва
- Испания
- Украина
- Великобритания
- Австрия
- Исландия
- Латвия
- Нидерланды
- Финляндия
- Италия
- Польша
- Германия
- Греция
- Армения
- Швейцария
- Мальта
- Португалия
- Дания
- Швеция
- Франция
- Сан-Марино
- Албания
Порядок выступлений в финале "Евровидения-2025" (eurovisionworld.com)
Где смотреть финал "Евровидения-2025": расписание и платформы трансляции
Прямая трансляция шоу из Мальме, Швеция, начнется в 22:00 по киевскому времени.
Финал можно будет посмотреть на таких платформах:
- UA: Перший (официальная трансляция конкурса с Тимуром Мирошниченко)
- YouTube-канал Суспільне Культура (прямая трансляция онлайн)
- Официальный сайт Суспільного мовлення suspilne.media
- Официальный сайт Евровидения eurovision.tv (англоязычная версия трансляции).
Также в прямом эфире слушать трансляцию можно будет на Радио Промінь и других радиоканалах Суспільного.
Напомним, Украина попала в финал по результатам первого полуфинала. Постановкой номера Ziferblat занимается Мария Коростелева, а сценические костюмы создал дизайнер Иван Фролов.
Кроме того, продолжается сбор средств на оборудование для гуманитарного разминирования - инициативу реализует "Гуманитарный фонд Сергея Притулы" в партнерстве с Ziferblat при поддержке Общественного.
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