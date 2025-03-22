"Євробачення-2025": як змінилися прогнози букмекерів та хто в "десятці" лідерів

Хто переможе на "Євробаченні"

Так, перше місце все ще пророкують Швеції. Шанси гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" складають 24%, хоча ще на початку березня букмекери ставили на їхню перемогу 17%.

Друге місце може посісти Австрія. Співаку JJ з піснею "Wasted Love" букмекери дають 20% на перемогу. А раніше вони були на четвертій сходинці.

На третьому місці може опинитися Франція. У співачки Louane з піснею "Maman" 12% на перемогу, у попередньому прогнозі вона була на другому місці.

Четверте місце може посісти Ізраїль. Співачці Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise" букмекери дають 8% на перемогу. А раніше букмекери пророкували їй восьме місце.

Закривають "п'ятірку" потенційних кандидатів на перемогу - Нідерланди. Артист Claude з піснею "C'est La Vie" отримав від букмекерів 6% на те, що вирветься в лідери. Раніше ж йому пророкували третє місце.

Шосте місце може зайняти Фінляндія, сьоме - Естонія. Восьме місце пророкують Бельгії, дев'яте - Албанії. А десяте місце посідає Україна (шанси на перемогу знизилися з 3% до 2%).

Прогнози букмекерів (скріншот)

Що відомо про конкурсну пісню

Гурт Ziferblat, який переміг на Нацвідборі, представлятиме нашу країну на "Євробаченні" з треком "Bird of Pray"

"Пісня "Bird of Pray" - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року., - розповідав гітарист Валентин Лещинський в інтерв'ю РБК-Україна.

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