"Евровидение-2025": как изменились прогнозы букмекеров и кто в "десятке" лидеров

Кто победит на "Евровидении"

Так, первое место все еще пророчат Швеции. Шансы группы KAJ с песней "Bara bada bastu" составляют 24%, хотя еще в начале марта букмекеры ставили на их победу 17%.

Второе место может занять Австрия. Певцу JJ с песней "Wasted Love" букмекеры дают 20% на победу. А ранее они были на четвертой строчке.

На третьем месте может оказаться Франция. У певицы Louane с песней "Maman" 12% на победу, в предыдущем прогнозе она была на втором месте.

Четвертое место может занять Израиль. Певице Yuval Raphael с песней "New Day Will Rise" букмекеры дают 8% на победу. А ранее букмекеры пророчили ей восьмое место.

Закрывают "пятерку" потенциальных кандидатов на победу - Нидерланды. Артист Claude с песней "C'est La Vie" получил от букмекеров 6% на то, что вырвется в лидеры. Ранее же ему пророчили третье место.

Шестое место может занять Финляндия, седьмое - Эстония. Восьмое место пророчат Бельгии, девятое - Албании. А десятое место занимает Украина (шансы на победу снизились с 3% до 2%).

Прогнозы букмекеров (скриншот)

Что известно о конкурсной песне

Группа Ziferblat, которая победила на Нацотборе, будет представлять нашу страну на "Евровидении" с треком "Bird of Pray"

"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, которые живут в моем сердце с 2022 года, - рассказывал гитарист Валентин Лещинский в интервью РБК-Украина.

Вас может заинтересовать