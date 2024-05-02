Євробачення 2024. З'явився новий претендент на перемогу: на якому місці Україна

Вже скоро настане помент, коли почнеться Євробачення , на якому будуть змагатися артисти з різних країн. І якщо раніше перемогу на пісенному конкурсі пророкували співаку зі Швейцарії, то нині його "посунув" вокаліст з іншої країни.

Хто може перемогти на Євробаченні та яке місце пророкують нашій країні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld .

Прогнози букмекерів

Так, на першу сходинку вирвався артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Співак з Хорватії, як свідчать прогнози букмекерів, має найбільше шансів на перемогу - 23%.

На другу сходинку "з'їхав" співак Nemo зі Швейцарії. А на третє раптово вирвалися Jerry Heil & alyona alyona, які представлятимуть Україну. Раніше букмекери прогнозували, що вони можуть посісти п'яте місце.

Хто переможе на Євробаченні (скріншот)

Втім, на тлі початку репетицій думки змінилися. І тепер українські артистки мають усі шанси на те, що стануть фіналістками Євробаченнями, якщо їх не "пережене" Італія. А п'яте місце за оновленими прогнозами букмекерів можуть посісти Нідерланди.

Пісня співака, якому пророкують перемогу на Євробаченні