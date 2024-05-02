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Євробачення 2024. З'явився новий претендент на перемогу: на якому місці Україна

Четвер 02 травня 2024 17:13
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Євробачення 2024. З'явився новий претендент на перемогу: на якому місці Україна Яке місце отримає Україна на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настане помент, коли почнеться Євробачення, на якому будуть змагатися артисти з різних країн. І якщо раніше перемогу на пісенному конкурсі пророкували співаку зі Швейцарії, то нині його "посунув" вокаліст з іншої країни.

Хто може перемогти на Євробаченні та яке місце пророкують нашій країні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Прогнози букмекерів

Так, на першу сходинку вирвався артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim". Співак з Хорватії, як свідчать прогнози букмекерів, має найбільше шансів на перемогу - 23%.

На другу сходинку "з'їхав" співак Nemo зі Швейцарії. А на третє раптово вирвалися Jerry Heil & alyona alyona, які представлятимуть Україну. Раніше букмекери прогнозували, що вони можуть посісти п'яте місце.

Євробачення 2024. З'явився новий претендент на перемогу: на якому місці Україна

Хто переможе на Євробаченні (скріншот)

Втім, на тлі початку репетицій думки змінилися. І тепер українські артистки мають усі шанси на те, що стануть фіналістками Євробаченнями, якщо їх не "пережене" Італія. А п'яте місце за оновленими прогнозами букмекерів можуть посісти Нідерланди.

Пісня співака, якому пророкують перемогу на Євробаченні

Нагадаємо, раніше стало відомо, якими образами Jerry Heil та аlyona аlyona зачарували публіку Євробачення 2024 у Мальме.

Окрім цього, нещодавно ми називали 5 виступів України на Євробаченні, які вразили весь світ.

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