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Евровидение 2024. Появился новый претендент на победу: на каком месте Украина

Четверг 02 мая 2024 17:13
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Евровидение 2024. Появился новый претендент на победу: на каком месте Украина Какое место получит Украина на Евровидении (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступит помент, когда начнется Евровидение, на котором будут соперничать артисты из разных стран. И если раньше победу на песенном конкурсе прочили певцу из Швейцарии, то сейчас его "подвинул" вокалист из другой страны.

Кто может победить на Евровидении и какое место прочат нашей стране, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld.

Прогнозы букмекеров

Так, на первую строчку вырвался артист Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim". Певец из Хорватии, как свидетельствуют прогнозы букмекеров, имеет больше шансов на победу - 23%.

На вторую строчку "съехал" певец Nemo из Швейцарии. А на третье внезапно вырвались Jerry Heil & alyona, которые будут представлять Украину. Ранее букмекеры прогнозировали, что они могут занять пятое место.

Евровидение 2024. Появился новый претендент на победу: на каком месте Украина

Кто победит на Евровидении (скриншот)

Впрочем, на фоне начала репетиций мнения изменились. И теперь у украинских артисток есть все шансы на то, что станут финалистками Евровидения, если их не "перегонит" Италия. А пятое место по обновленным прогнозам букмекеров могут занять Нидерланды.

Песня певца, которому прочат победу на Евровидении

Напомним, ранее стало известно, какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 года в Мальме.

Кроме того, недавно мы называли5 выступлений Украины на Евровидении, которые поразили весь мир.

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