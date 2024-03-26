ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євробачення 2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

Вівторок 26 березня 2024 19:51
UA EN RU
Євробачення 2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі Порядок виступів країн у півфіналах Євробачення 2024 (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори конкурсу Євробачення 2024 визначили номери, під якими виступатимуть учасники у півфіналах - 7 та 9 травня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прямий ефір заходу в YouTube.

Під яким номером виступить Україна

Так, представниці нашої країни на пісенному конкурсі, alyona alyona & Jerry Heil, виступлять у першому півфіналі під номером 5.

Окрім України, 7 травня у Мальме виступить: Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Велика Британія, Польща, Хорватія, Ісландія, Німеччина, Словенія, Фінляндія, Молдова, Швеція Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.

Євробачення 2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

Порядок виступів країн у першому півфіналі конкурсу (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

У другому півфіналі, який відбудеться 9 травня, на сцені виступить 16 країн-учасниць, зокрема: Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Франція, Австрія, Данія, Арменія, Латвія, Іспанія, Сан Маріно, Грузія, Бельгія, Естонія, Італія, Ізраїль, Норвегія, Нідерланди.

Євробачення 2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

Порядок виступів країн у другому півфіналі конкурсу (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Нагадаємо, у цому році правила конкурсу зазнали деяких змін. Наприклад, збільшиться час глядацького голосування у фіналі: воно розпочнеться перед виступом першого учасника 11 травня. Які ще нововведення чекають на глядачів - дізнайтесь у матеріалі.

Зазначимо, що 68-й конкурс Євробачення відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

Раніше ми розповідали, що брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США.

Також слухайте пісні усіх учасників пісенного конкурсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Alyona Alyona Jerry Heil
NEWS
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський