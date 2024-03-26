Евровидение 2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в полуфинале

Организаторы конкурса Евровидение 2024 определили номера, под которыми будут выступать участники в полуфиналах - 7 и 9 мая.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямой эфир мероприятия в YouTube .

Под каким номером выступит Украина

Так, представительницы нашей страны на песенном конкурсе, alyona alyona & Jerry Heil, выступят в первом полуфинале под номером 5.

Кроме Украины, 7 мая в Мальме выступит: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Великобритания, Польша, Хорватия, Исландия, Германия, Словения, Финляндия, Молдова, Швеция Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

Порядок выступлений стран в первом полуфинале конкурса (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Во втором полуфинале, который состоится 9 мая, на сцене выступит 16 стран-участниц, в том числе Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Франция, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Испания, Сан Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Италия, Израиль, Норвегия, Нидерланды.

Порядок выступлений стран во втором полуфинале конкурса (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Напомним, в этом году правила конкурса претерпели некоторые изменения. К примеру, увеличится время зрительского голосования в финале: оно начнется перед выступлением первого участника 11 мая. Какие еще новшества ждут зрителей - узнайте в материале.

Отметим, что 68 конкурс Евровидения состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.