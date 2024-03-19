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Слухайте пісні усіх учасників Євробачення 2024

Вівторок 19 березня 2024 16:01
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Слухайте пісні усіх учасників Євробачення 2024 Вийшли всі пісні учасників Євробачення 2024 (фото: eurovision.tv)
Автор: Тетяна Самарук

Євробачення 2024, яке пройде у Швеції з 7 по 11 травня, порадує нас виступами 37 учасників. Артисти представлять широкому загалу свої конкурсні номери на пісні, які відсьогодні можна слухати онлайн.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало усі треки усіх виконавців, які виступатимуть на престижному пісенному конкурсі.

Учасники першого півфіналу

Австралія / Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"

Азербайджан / FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar"

Велика Британія / Olly Alexander - "Dizzy"

Кіпр / Silia Kapsis - "Liar"

Литва / Silvester Belt - "Luktelk"

Люксембург / TALI - "Fighter"

Молдова / Natalia Barbu - "In The Middle"

Німеччина / ISAAK - "Always On The Run"

Польща / LUNA - "The Tower"

Португалія / iolanda - "Grito"

Сербія / TEYA DORA - "RAMONDA"

Словенія / Raiven - "Veronika"

Україна / alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Фінляндія / Windows95man - "No Rules!"

Хорватія / Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Швеція / Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Ірландія / Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Ісландія / Hera Björk - "Scared of Heights"

Учасники другого півфіналу

Австрія / Kaleen - "We Will Rave"

Албанія / BESA - "TITAN"

Бельгія / Mustii - "Before the Party’s Over"

Вірменія / LADANIVA - "Jako"

Греція / Marina Satti - "ZARI"

Грузія / Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

Данія / SABA - "SAND"

Естонія / 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Латвія / Dons - "Hollow"

Мальта / Sarah Bonnici - "Loop"

Норвегія / Gåte - "Ulveham"

Нідерланди / Joost Klein - "Europapa"

Сан-Марино / MEGARA - "11 /11"

Франція / Slimane - "Mon Amour"

Чехія / Aiko - "Pedestal"

Швейцарія / Nemo - "The Code"

Ізраїль / Eden Golan - "Hurricane"

Іспанія / Nebulossa - "ZORRA"

Італія / Angelina Mango - "La noia"

Нагадаємо, що у 68-му Євробаченні візьмуть участь 37 країн-учасниць. 31 - візьме участь у двох півфіналах конкурсу, що проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. А у гранд-фіналі, 11 травня, до 20 фіналістів приєднаються представники країн "Великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та Швеції, як країни-переможниці Євробачення 2023.

Раніше ми писали, що організатори Євробачення 2024 змінили правила конкурсу.

Також пропонуємо вам прямо зараз послухати 15 свіжих українських пісень, які подарують весняний вайб.

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