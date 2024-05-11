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Євробачення 2024: одна з країн "вилетіла" з конкурсу просто перед фіналом

Коли буде фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Напередодні фіналу Євробачення одну з країн-учасниць дискваліфікували з конкурсу. Йдеться про співака Йоста Кляйна (Joost Klein), який представляє Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну заяву організаторів Євробачення, яке з'явилося на сайті Eurovision.tv.

Нідерланди "вилетіли" з Євробачення - що відомо

Так, організатори конкурсу повідомили, що Кляйн не буде виступати у фіналі. Усе через те, що в поліцію Мальме, де проходить Євробачення, звернулася жінка зі знімальної групи. 

Стався певний інцидент, деталі якого не розкриваються на тлі чуток про те, що Кляйн міг влаштувати скандал після півфіналу. За непідтвердженою інформацією, він нібито спровокував бійку. Втім, почався судовий процес, а тому усі деталі засекречено.

Йост Кляйн (фото: instagram.com/joostklein)

Повна заява представників конкурсу (скріншот)

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