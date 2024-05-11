Евровидение 2024: одна из стран "вылетела" из конкурса прямо перед финалом

В преддверии финала Евровидения одну из стран-участниц дисквалифицировали из конкурса. Речь идет о певце Йосте Кляйне (Joost Klein), который представляет Нидерланды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на появившееся на сайте Eurovision.tv официальное заявление организаторов Евровидения.
Организаторы конкурса сообщили, что Кляйн не будет выступать в финале. Все потому, что в полицию Мальме, где проходит Евровидение, обратилась женщина из съемочной группы.
Произошел определенный инцидент, детали которого не раскрываются на фоне слухов о том, что Кляйн мог устроить скандал после полуфинала. По неподтвержденной информации, он якобы спровоцировал драку. Впрочем, начался судебный процесс, поэтому все детали засекречены.
Полное заявление представителей конкурса (скриншот)
Напомним, недавно мы уже рассказывали, что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024 года.
Кроме того, ранее появилась запись с микрофонов Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.