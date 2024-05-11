RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евровидение 2024: одна из стран "вылетела" из конкурса прямо перед финалом

Когда будет финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В преддверии финала Евровидения одну из стран-участниц дисквалифицировали из конкурса. Речь идет о певце Йосте Кляйне (Joost Klein), который представляет Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на появившееся на сайте Eurovision.tv официальное заявление организаторов Евровидения.

Нидерланды "вылетели" из Евровидения - что известно

Организаторы конкурса сообщили, что Кляйн не будет выступать в финале. Все потому, что в полицию Мальме, где проходит Евровидение, обратилась женщина из съемочной группы.

Произошел определенный инцидент, детали которого не раскрываются на фоне слухов о том, что Кляйн мог устроить скандал после полуфинала. По неподтвержденной информации, он якобы спровоцировал драку. Впрочем, начался судебный процесс, поэтому все детали засекречены.

Йост Кляйн (фото: instagram.com/joostklein)

Полное заявление представителей конкурса (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениесканалЗвезды шоу-бизнеса