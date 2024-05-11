Евровидение 2024: одна из стран "вылетела" из конкурса прямо перед финалом

Нидерланды "вылетели" из Евровидения - что известно

Организаторы конкурса сообщили, что Кляйн не будет выступать в финале. Все потому, что в полицию Мальме, где проходит Евровидение, обратилась женщина из съемочной группы.

Произошел определенный инцидент, детали которого не раскрываются на фоне слухов о том, что Кляйн мог устроить скандал после полуфинала. По неподтвержденной информации, он якобы спровоцировал драку. Впрочем, начался судебный процесс, поэтому все детали засекречены.

Йост Кляйн (фото: instagram.com/joostklein)

Полное заявление представителей конкурса (скриншот)