Стало відомо, хто поїде на Євробачення 2024 від України
Нацвідбір на Євробачення 2024 пройшов 3 лютого. У фіналі перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, як голосували професійне журі та глядачі у фіналі Нацвідбору, коли відбудеться конкурс і цікаві факти про пісню-переможницю.
Що відомо про пісню-переможницю
Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак "в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".
Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)
“Україна стала для всього світу взірцем єднання. Ми разом сміливо подивилися в обличчя ворогові і запрацювали, як єдиний механізм. Це було так вражаюче, що увесь світ взявся нам допомагати", - говорить про трек Альона Савраненко.
Реакції людей зі всього світу на пісню вражають. Всі відзначають зокрема такі аспекти:
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Яка українська мова гарна!
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Воу, це пісня про Дів!
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Ця пісня могла би стати великою в Штатах! Класний продакшн!
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Гідна пісня і форматна. В неї є великі шанси на успіх у Євробаченні
Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)
Разом з тим українці у соцмережах критикували пісню за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", бо образ Терези в історії є досить суперечливим.
З одного боку, мати Тереза - найвідоміша у світі черниця, засновниця Згромадження Місіонерок Любові, лауреатка Нобелівської премії миру 1979 року, визнана святою у католицькій церкві.
З іншого - їй закидають те, що у її численних лікарнях в антисанітарних умовах вмирали люди, а вона у той час мала великі суми пожертв, які не витрачала на нужденних, а також спілкувалася із “світовими тиранами”.
Натомість Alyona Alyona і Jerry Heil, коментуючи закиди, стверджують, що їхня пісня “не є біографічною”, а Тереза фігурує в треку як образ, а не особистість, і в пісні вона згадується виключно як символ добра.
Як голосували журі і українці
У застосунку "Дія"за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців, також свої голоси за учасників віддали і члени журі: Сергій Танчинець, Джамала та Андрій Данилко.
Члени жюрі розподілили бали таким чином:
- один бал - NAHABA
- два бали - NAZVA
- три бали - SKYLERR
- чотири бали - Drevo
- п'ять балів - ANKA
- шість балів - YAKTAK
- сім балів - YAGODY
- вісім балів - INGRET
- дев'ять балів - MELOVIN
- десять балів - alyona alyona & Jerry Heil
- одинадцять балів - Ziferblat.
Скриншот
А глядачі розпорядились соїми балами таким чином:
- один бал - NAZVA
- два бали - INGRET
- три бали - Drevo
- чотири бали - ANKA
- п'ять балів - NAHABA
- шість балів - SKYLERR
- сім балів - YAGODY
- вісім балів - Ziferblat
- дев'ять балів - MELOVIN
- десять балів - YAKTAK
- одинадцять балів - alyona alyona & Jerry Heil.
Скриншот
Виступи усіх учасників Нацвідбору
YAKTAK - "Lalala"
INGRET - "Keeper"
NAZVA - "Slavic English"
ANKA - "Палала"
Drevo - "Endless chain"
MÉLOVIN - "DREAMER"
SKYLERR - "Time is running out"
Ziferblat - "Place I Call Home"
YAGODY - "Tsunamia"
NAHABA - "GLASSS"
Що далі?
Україна буде представлена на Євробаченні вдвадцяте. Пісенний конкурс пройде в травні 2024-го на стадіоні Malmö Arena.
Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.
За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 7 травня.
Місце, де проходитиме Євробачення 2024 - друга за величиною крита арена у Швеції, яка вміщує більше 15 тисяч людей. Тут проводяться хокейні матчі, ігри з гандболу, флорболу, концерти та інші заходи.
Додамо, що Мальме прийматиме Євробачення вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках (тоді Україну представила Злата Огнєвіч з піснею "Gravity" і посіла почесну третю сходинку).
Ось так проходило Євробачення 2013 на Malmö Arena (фото: Вікіпедія)
Нагадаємо, що попереднє Євробачення відбувалося в британському Ліверпулі від імені України.
Гурт TVORCHI, який представляв нашу країну з піснею "Heart of Steel" посів шосте місце у фіналі конкурсу.
Навіщо Україні участь у Євробаченні
Раніше РБК-Україна (проект Styler) писало, що за переконанням голови делегації України на Євробаченні Оксани Скибінської, присутність українського артиста на цій події "надважлива".
"Особливо в такий складний для нас час війни. Це дасть нам змогу донести до всього світу голос та меседж України", - казала вона.
Крім того, впевнена Скибінська, завдяки конкурсу ми покажемо, що “попри складнощі війни, Україна дбає про музичну культуру".
Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах до Євробачення, які українці досі не можуть забути.
Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024. І це не Україна.