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Євробачення 2023: де дивитися Нацвідбір і як голосувати за фаворита

Що потрібно знати про Нацвідбір на Євробачення 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

17 грудня в Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Як відомо, до списку учасників увійшло десять артистів і музичних гуртів. Незмінно переможця обиратимуть голосуванням суддів і глядачів.

Де дивитися Нацвідбір та як віддати голос за свого фаворита - детальніше читайте нижче в Styler.

Де можна подивитися Нацвідбір

В Україні Національний відбір пройде 17 грудня о 17:00. Організатори зазначили, що проводити його будуть в укритті задля безпеки учасників.

Переглянути Нацвідбір на Євробачення 2023 можна на:

Окрім того, ви матимете змогу слухати конкурс у прямому ефірі на Радіо Промінь.

Ведучими цьогорічного Нацвідбору стануть Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко.

Як проголосувати за улюбленця

Раніше голосування завжди відбувалося за допомогою SMS-повідомлень, проте цього року з'явилося зручне нововведення.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українці зможуть голосувати в мобільному застосунку "Дія".

Зверніть увагу, що віддати голос зможуть усі громадяни України, які старші 14 років та які встановили застосунок.

Нагадаємо, що раніше українці вже обирали в "Дії" членів журі на цей відбір. За результатами голосування, до суддівського складу увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.

Хто серед учасників відбору

У листопаді "Суспільне" опублікувало десятку фіналістів відбору. До неї увійшли:

  • 2TONE - "Квітка"
  • Angelina - "Stronger"
  • DEMCHUK - "Alive"
  • FIINKA - "Довбуш"
  • Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • KRUTЬ - "Колискова"
  • Moisei - "I'm Not Alone"
  • OY Sound System - "Ой, тужу"
  • Tember Blanche - "Я вдома"
  • TVORCHI - "Heart Of Steel"

Один із них поїде у травні 2023 року до Ліверпуля у Великобританії представляти Україну на міжнародній сцені. Проте наразі букмекери віддають перевагу Jerry Heil.

Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra через те, що організатори не дозволили провести захід в Україні з міркувань безпеки.

Раніше ми показували всі відео учасників з піснями на Євробачення 2023. Дивіться та обирайте фаворита.

Читайте також детальніше про те, кому пророкують перемогу на Нацвідборі карти Таро.

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