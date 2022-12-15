Євробачення 2023: де дивитися Нацвідбір і як голосувати за фаворита

17 грудня в Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Як відомо, до списку учасників увійшло десять артистів і музичних гуртів. Незмінно переможця обиратимуть голосуванням суддів і глядачів.
Де дивитися Нацвідбір та як віддати голос за свого фаворита - детальніше читайте нижче в Styler.
В Україні Національний відбір пройде 17 грудня о 17:00. Організатори зазначили, що проводити його будуть в укритті задля безпеки учасників.
Переглянути Нацвідбір на Євробачення 2023 можна на:
Окрім того, ви матимете змогу слухати конкурс у прямому ефірі на Радіо Промінь.
Ведучими цьогорічного Нацвідбору стануть Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко.
Раніше голосування завжди відбувалося за допомогою SMS-повідомлень, проте цього року з'явилося зручне нововведення.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українці зможуть голосувати в мобільному застосунку "Дія".
Зверніть увагу, що віддати голос зможуть усі громадяни України, які старші 14 років та які встановили застосунок.
Нагадаємо, що раніше українці вже обирали в "Дії" членів журі на цей відбір. За результатами голосування, до суддівського складу увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.
У листопаді "Суспільне" опублікувало десятку фіналістів відбору. До неї увійшли:
Один із них поїде у травні 2023 року до Ліверпуля у Великобританії представляти Україну на міжнародній сцені. Проте наразі букмекери віддають перевагу Jerry Heil.
Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra через те, що організатори не дозволили провести захід в Україні з міркувань безпеки.
Раніше ми показували всі відео учасників з піснями на Євробачення 2023. Дивіться та обирайте фаворита.
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