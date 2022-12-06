Одна з цих пісень представить Україну на Євробаченні 2023: слухайте прямо зараз

17 грудня у Києві відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. Саме цього дня стане відомо, хто представлятиме Україну на престижному пісенному конкурсі, який пройде у Ліверпулі в травні.

З якими піснями українські артисти боротимуться за право виступати від імені нашої країни у Великій Британії - читайте в матеріалі Styler. А заодно й обирайте свою улюблену пісню.

Пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2023

Уже відомі назви усіх пісень, з якими конкурсанти Нацвідбору будуть боротися за перемогу. 5 з них будуть англійською мовою, всі інші - українською.

2TONE - "Квітка"

2TONE - це дует вуличних музикантів, яких ви могли бачити у "Голосі країни".

Для хлопців Нацвідбір - ще одна можливість ознайомити зі своїми піснями якомога ширшу аудиторію.

Angelina - "Stronger"

Ангеліна Тереннікова брала участь у шоу "Голос. Діти".

Участь у Нацвідборі для неї не в новинку - у 2019 році дівчина була фіналісткою Національного відбору на Дитяче Євробачення. Тепер спробує перемогти на дорослому рівні.

DEMCHUK - "Alive"

Вася Демчук - це "головний романтик молодої української сцени та українського ТікТоку". Щоправда, за версією самого Васі…

Варто зауважити, що його найпопулярніші пісні (в тому числі друга версія треку "Sorry" у дуеті з NK) російською мовою.

FIINKA - "Довбуш"

Цю пісню актриса, авторка каналу Ліжник TV Ірина Вихованець написала на основі легендарної пісні про Довбуша "Ой, попід гай зелененький". Вона драйвова. Але до "Грубої" їй ще далеко…

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

У двомовній пісні Jerry Heil є народні мотиви. Іноземцям, очевидно, сподобається. Якщо проводити аналогії з торішнім Нацвідбором, то це щось середнє між композиціями Аліни Паш і Kalush Orchestra.

KRUTЬ - "Колискова"

Марина Круть вдруге спробує виграти Нацвідбір на Євробачення.

Це одна з найоригінальніших і найнестандартніших учасниць конкурсу. Однак і пісню її можуть зрозуміти не всі.

Moisei - "I’m Not Alone"

Мойсей Бондаренко. Ви його точно бачили - хлопець став відомий як скрипаль, який грає на фронті. Його відео набирають мільйони переглядів в соціальних мережах. Нині він служить у лавах ЗСУ, але не припинив творчу діяльність!

OY Sound System - "Ой, тужу"

Це музичний проєкт, створений братами Марком і Тарасом Галаневичами та Вікторією Родько, що потужно переплітає автентику з бейсом і іншою електронікою.

На цьогорічному Нацвідборі OYSS стануть ковтком свіжого повітря.

Tember Blanche - "Я вдома"

Учасники Tember Blanche написали для Євробачення "пісню про любов до свого дому попри все, що відбувається навколо".

Саша Ганапольська і Влад Лагода - дійсно одні з найголовніших романтиків української інді-сцени сьогодні.

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2020 знову хочуть спробувати вибороти шанс представити Україну на пісенному конкурсі. Чи вийде у них цього разу? Варто зауважити, що композиція того рок "Bonfire" була більш драйвовою.

Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra в Турині, через те, що організатори не дозволили провести захід в країні-переможниці (тобто, в Україні) з міркувань безпеки.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на багатоцільовій Liverpool Arena (яка зараз має назву M&S Bank Arena Liverpool) біля річки Мерсі в суботу, 13 травня, а півфінали пройдуть 9 і 11 травня.

Ось так виглядає місце проведення Євробачення 2023 (фото: mandsbankarena.com)