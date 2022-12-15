Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита

Где можно посмотреть Нацотбор

В Украине Национальный отбор пройдет 17 декабря в 17:00. Организаторы отметили, что проводить его будут в укрытии для безопасности участников.

Нацотбор на Евровидение 2023 можно на:

Кроме того, вы сможете слушать конкурс в прямом эфире на Радіо Промінь.

Ведущими Нацотбора этого года станут Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко.

Как проголосовать за любимца

Ранее голосование всегда проходило с помощью SMS-сообщений, однако в этом году появилось удобное новшество.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинцы смогут голосовать в мобильном приложении "Дія".

Обратите внимание, что отдать голос смогут все граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.

Напомним, что ранее украинцы уже выбирали в "Дії" членов жюри на этот отбор. По результатам голосования, в судейский состав вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.

Кто среди участников отбора

В ноябре "Суспільне" опубликовало десятку финалистов отбора. В нее вошли:

2TONE - "Цветок"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колыбельная"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System - "Ой, тоскую"

Tember Blanche - "Я дома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Один из них поедет в мае 2023 в Ливерпуль в Великобритании представлять Украину на международной сцене. Однако пока букмекеры прогнозируют поюеду Jerry Heil.

Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra из-за того, что организаторы не разрешили провести мероприятие в Украине по соображениям безопасности.