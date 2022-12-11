Хто представить Україну на Євробаченні 2023: прогноз таролога

Вже 17 грудня відбудеться Національний відбір артистів, які матимуть честь представити нашу країну на престижному змаганні. І чимало українців активно стежать за конкурсантами і затамувавши подих ворожать, хто ж таки поїде до Ліверпуля?

Євробачення 2023 року пройде в Ліверпулі. Вперше з 1980 року конкурс проходитиме не в країні-переможниці, якою стала Україна.

Таролог Наталіс Доміні в ексклюзивному коментарі Styler повідомила, хто з українських артистів може поїхати на Євробачення 2023 року.

Хто зможе поїхати з України?

Зазначимо, що 17 грудня за право поїхати на конкурс будуть 10 учасників із України.

5 з них співатимуть англійською мовою, решта - українською. Це - 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

Так, таролог прогнозує, що з України на конкурс поїде хлопець. Цікаво, хто ж це DEMCHUK чи Moisei?

"Українцям потрібно ретельніше підходити до якості музики, які вони представляють. Карти вказують, що поїде хлопець від нашої країни. Щось піде не за планом. Усі деталі відривати не буду, то нецікаво дивитися", - розповіла нам Доміні.

Хто переможе у Нацвідборі?

А ось дані українських букмекерських контор свідчать про те, чи перемогу у відборі здобуде Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Яна - одна з найвідоміших та найтитулованіших артисток серед усіх конкурсантів. Тому прогноз виглядає не так уже й безнадійно.

Друге місце букмекери віддають бандуристці KRUTЬ, для якої це вже другий нацвідбір.

Третє місце ділять між собою тернопільський дует TVORCHI та блогер, актриса та співачка з Івано-Франківська FIINKA.

Цікаво, що Moisei, 2TONE, OY Sound System та DEMCHUK, за версією букмекерів, будуть ймовірно на четвертому місці.

А ось в Angelina та Tember Blanche букмекери не надто вірять…