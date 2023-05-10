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Євробачення 2023: де дивитися другий півфінал і чи буде там Україна

Де і коли дивитись другий півфінал Євробачення 2023 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Євробачення 2023 року вже стартувало в Ліверпулі, Великобританія. Перший півфінал пройшов 9 травня і під час голосування обрали десятку виконавців, які потрапили до фіналу.

Коли відбудеться другий півфінал, де його можна буде подивитися і чи виступатиме там представники України дует TVORCHI – читайте у матеріалі нижче.

Коли та де дивитись другий півфінал

Другий півфінал Євробачення 2023 року відбудеться у четвер, 11 травня. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Пряму трансляцію вестиме телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн також можна буде подивитись:

На YouTube-каналі "Євробачення"

На сайті "Суспільне. Культура" та "Суспільне Євробачення"

На YouTube-каналі Євробачення Україна

На офіційній сторінці Євробачення 2023 у Facebook

У додатку "Дія" - "Дія. TV" або "Канал UA: Культура"

Учасники другого півфіналу:

  1. Данія: Reiley - Breaking My Heart
  2. Вірменія: Brunette - Future Lover
  3. Румунія: Theodor Andrei - DGT (Off and on)
  4. Естонія: Alika — Bridges
  5. Бельгія: Gustaph — Because of You
  6. Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart
  7. Ісландія: Diljá - Power
  8. Греція: Victor Vernicos - What They Say
  9. Польща: Blanka - Solo
  10. Словенія: Joker Out - Carpe diem
  11. Грузія: Iru - Echo
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
  13. Австрія: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar?
  14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
  15. Литва: Monika Linkyte - Stay
  16. Австралія: Voyager - Promise

Україна та другий півфінал

За правилами конкурсу, переможці попереднього Євробачення виступають лише у фіналі, разом із п'ятіркою країн-засновниць.

Відповідно, дует TVORCHI виступить на сцені Євробачення 2023 року лише в суботу, 13 травня.

Також у фіналі виступатимуть представники Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії + 20 фіналістів, переможці першого та другого півфіналу.

У другому півфіналі Україна має право голосувати разом із Великобританією та Іспанією.

Раніше ми писали про те, як українці зможуть проголосувати на Євробаченні 2023 року.

А також ми розповідали, хто входить до п'ятірки найкращих виконавців на Євробаченні 2023 року.

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